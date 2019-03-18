"الألماس الأسود" من الأحجار الكريمة باهظة الثمن لندرتها

الألماس الأسود هو أحد أنوع الأحجار الكريمة الفاخرة التي دخلت في صياغة مجموعات مجوهرات الدور العالمية والتي أثبتت قدرتها على جعل أي قطعة أكثر ترفاً وفخامة. وهو حجر نادر لصعوبة صياغته. وهو من الأحجار الكريمة الباهظة الثمن لندرتها.

غالباً ما يشكل حجر الألماس الأسود ثنائياً جذاباً مع الألماس الأبيض، حيث يهدف المصممون إلى إحداث نوع من التناقض الجميل بين اللونين فتكون النتيجة قطعة من المجوهرات الفريدة والغنيّة.

ولم تكن المجوهرات وحدها التي رُصّعت بحجر الألماس الأسود إنما أيضاً الساعات، حيث اكتسبت لمسة ترف من خلال هذا الحجر المميّز كالساعة التي قدّمتها دار دي غريزوغونو de GRISOGONO ضمن مجموعة بيكولينا Piccolina والتي اتسمت بتصميمها الفريد ولونها الأسود البرّاقة. وهي مصنوعة من الروديوم الأسود ومرصّعة بالكامل بحجر الألماس الأسود مع ميناء أسود مزيّن ببعض حبات الألماس البيضاء.

كذلك زيّنت أحجار الألماس بعض المجوهرات بأسلوب ناعم وفاخر في الوقت نفسه، كما رأيناها في الأقراط التي قدّمتها دار بوميلاتو Pomellato ضمن مجموعة نويدو Nuedo حيث شهدنا الألماس الأسود يزيّن العود والأقراط والخواتم بكثير من الإبداع.

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ومن الساعات التي لفتت نظرنا بترصيعاتها وتصميمها المميز، ساعة روبان Ruban من شانيل CHANEL والمصنوعة من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطاً ومرصّعة بحجر الألماس باللونين الأبيض والأسود. وهي ذات تصميم مميّز ولافتة.

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