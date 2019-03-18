الصدفية الفموية.. إليك الأسباب والأعراض وطريقة العلاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت– أميرة عبد الرازق
يعتقد كثيرون أن الصدفية مجرد مرض جلدي يظهر على أماكن معينة، كالمرفقين والركبتين وفروة الرأس، لكن أعراض هذا المرض قد تظهر في أماكن لا تتوقعها إطلاقًا، كداخل الفم مثلًا.
إذا حدث هذا فيُطلق على هذه الحالة "صدفية الفم" وهي ليست مشكلة طبية خطيرة ولكنها قد لا تكون مريحة، وقد يكون من الصعب الحصول على التشخيص السليم، فهي مرض نادر لا يراه معظم الأطباء ولا يعرفون بإمكانية حدوثه، بحسب موقع "Web MD".
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