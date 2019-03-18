مع اقتراب المولود الجديد.. ماذا تفعل العائلة المالكة في الهدايا المقدمة لها؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز حسن:

خلال الاحتفالات العامة كالزواج أو إنجاب مولود جديد، تجري العادة أن تتلقى العائلة البريطانية المالكة العديد من الهدايا كنوع من التهنئة، ومن المنتظر أن تنهال هدايا الأصدقاء والمقربون وعامة الشعب مع اقتراب استقبال مولود ملكي جديد الذي تلده ميجان ميركل زوجة الأمير هاري، ومع كثرتها تسائل الكثيرون حول مصير هذه الهايا؟

هناك بروتوكول للعائلة المالكة بخصوص تلقي الهدايا، ويميز بين الهدايا التي تأتي من المقربين والأصدقاء وهدايا الأشخاص الغرباء، لذا يتم التأكد من مرسل الهدية أولًا، وعنوانه واتباع قواعد السلامة الصحية والأمن لهذه الهدية حتى لو كانت مجرد دمى.

ويعلب البروتوكول دورًا تنظيميًا هامًا خاصة مع تلقي العديد من الهدايا، على سبيل المثال عندما وُلد الأمير جورج دوق ودوقة كامبريدج ، أرسل أكثر من 700 هدية. وفي أغلب الأحيان يتم التصرف مع الهدايا بالشكل التالي- وفق ما نشره موقع "Businessinsider".

- في حال التأكد من سلامة الهدية فإنه يمكن أن تستخدم ويتم الاحتفاظ بها.

- يسمح الاحتفاظ بالهدايا في الخزانة لمدة تصل إلى خمس سنوات.

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- لا ينبغي قبول هدايا تزيد قيمتها عن 200 دولار من عامة الشعب.

- إذا كانت الهدية عبارة عن كارت تهنئة، فإنه يتم الرد عليها وقد يأخذ الأمر بعض الوقت، ولكن من الضروري شكر المرسل.

- في بعض الحالات يتم إرجاع الهدايا مجهولة المصدر إلى نفس العنوان المرسل منه.

- التبرع بالهدايا إلى الجمعيات الخيرية والمستشفيات.

- هناك حالات قليلة يتم التخلص من الهدايا نهائيًا وتدميرها.

وتتنوع الهدايا ما بين كروت التهنئة والزهور والمواد الغذائية والملابس ودمى الأطفال، ونسخًا من الكتب التي يقدمها المؤلف نفسه، ولا يسمح تمامًا قبول أي أموال مرسلة على هيئة أو هدايا من شركات معينة.