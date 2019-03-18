الأم المثالية عن بني سويف: "فخورة باختياري وبتربيتي لأبنائي "

عبرت هويدا سيد أحمد، الفائزة بلقب الأم المثالية عن محافظة بني سويف، عن سعادتها باختيارها بذلك اللقب، وقالت الأم المثالية صاحبة الـ53 عاما: "فخورة بذلك الاختيار الذي كان مفاجئا لي فلم اتوقع أن أكون الفائزة بذلك اللقب".

وتابعت: "لدي ثلاث من الأبناء، أكبرهم عضو بالجهاز المركزى للمحاسبات، ووفاء تعمل مفتش بإدارة تموين الفشن، وعبير حاصلة على ليسانس شريعة وقانون".

وأضافت: "أبنائي الثلاث حصلوا على درجة الماجستير في تخصصاتهم المختلفة ويستكملون طريقهم التعليمي وأشجهم على ذلك".

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وتابعت: "توفى زوجي الذي كان يعم مدير عام مساجد الأوقاف، وأنا ما زلت في عمر الـ23 عاما، كان ابني الأكبر وقتها لم يتعدى عامه الخامس والصغرى رضيعة على كتفي، ونتقاضى معاشا 160 جنيها، واستكملت رحلة تربيتهم وتعليمهم".

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن فوز هويدا سيد أحمد محمد، 53 سنة، وتقيم بقرية أبسوج بمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، بلقب الأم المثالية عن محافظة بني سويف للعام الميلادي 2019.

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