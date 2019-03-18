الأقراط ذات الحجم الكبير أفضل هدية في يوم الأم

خصي والدتك في عيدها، بهدية كبيرة وملفتة، من خلال اهدائها أقراط ذات حجم بارز وجميل. فالأقراط ذات الحجم الكبير والشكل المتلألأ هي سيدة الموقف في عالم المجوهرات هذا الموسم ، وقد أتت بأشكال متنوعة وبارزة لتضفي الى اطلالتك سحراً وتنوعاً لا مثيل له. لفتتنا تصاميم دار ديور بشدة وشانيل وفان كليف أن آربلز وغيرهم كثر..

انصحي والدتك باعتماد هذه التصاميم الخلابة المزينة بأجود أنواع الماس والأحجار واعتماد معها رفعة شعر أو شينيون ناعم لكي تبرز تصميم الأقراط الملفتة والمميزة.

وقد يهمك ايضـــــــــــــــــــًا

Advertisements

- "سان لوران" تُطلق خطًّا جديدًا للمجوهرات على شكل أعضاء تناسلية

- مجوهرات من وحي الثلوج أحدث موضة في شتاء2019