ماكياج جذاب من الخبيرة السعودية وعد التركي

وعد التركي، إحدى خبيرات المكياج السعودية، التي لمع اسمها في شكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتابعها الآلاف من المعجبين، لا سيما أنها تمكنت من ترك بصمة مميزة في عالم المكياج ورسمت خطاً خاصاً بها يعتمد على إبراز جمال المرأة دون أن تبدل أو تغير في ملامحها.

وفي ما يلي، سنقدم لك طريقة تطبيق مكياج جذاب يبرز ملامح الوجه على طريقة خبيرة المكياج وعد التركي.

مكياج وعد التركي بالخطوات

إذا كانت بشرتك فاتحة، استخدمي الكونسيلر الفاتح، أما إذا كانت بشرتك سمراء أو داكنة، فاستخدمي الكونسيلر القريب الى لون بشرتك، وذلك لإضاءة محيط العين وإخفاء الهالات السوداء، ورفع الحواجب، واحرصي على استخدام كمية قليلة من الكونسيلر فقط ودمجه بأصابعك، مركزةً على المدمع ونهاية الحاجب.

حددي العين بالكونتور البني المائل الى البرتقالي، بواسطة فرشاة الدمج. بعدها، طبقي ظلال العيون باللون العنابي والموف الغامق، واسحبيها قليلاً الى خارج العين، واحرصي على دمجها جيداً بالفرشاة. من ثم، طبقي بإصبعك الظل الذهبي على الجفن المتحرك، ووزعيه بطريقة عشوائية.

حددي النصف الثاني من الجفن العلوي بالكحل البني، على أن يكون عريضاً وممتداً الى خارج حدود العين. كذلك، حددي داخل العين بالكحل البني.

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ضعي كميات قليلة من كريم الأساس على الوجنتين والجبين والأنف والذقن، وادمجيها بواسطة فرشاة متخصصة خفيفة. من ثم، حددي ملامح الوجه الرئيسية بكونتور الوجه، وادمجيه بطريقة متساوية. بعدها، طبقي البلاش الوردي الكريمي على أعلى الوجنتين امتداداً الى حدود الأنف.

وأخيراً، طبقي الغلوس باللون الوردي، وضعي طبقات عدة من الماسكرا لتطويل الرموش وتكثيفها.

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