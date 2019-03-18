بمساعدة الضحايا.. حملة توعية لأهمية ارتداء حزام الأمان في نيوزلندا (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز حسن:

سلطت مؤسسة "nzta" الضوء على كثرة حالات الوفاة الناجمة عن حوادث الطرق بسبب عدم ارتداء حزام الأمان في نيوزلندا، من خلال حملة توعية تعتمد على الصور.

لجأت حملة تحت اسم "belt up live on" إلى طريقة مُبتكرة من خلال مجموعة من الصور لعشرة أشخاص نجوا من حوادث طرق بفضل ارتداء حزام الأمان، وتظهر الصور الإصابات التي تعرضوا لها، والعلامات التي تركها حزام الأمان في أجسادهم- وفق ما نشره موقع "fstoppers".

Advertisements

ووفقًا للإحصائيات فهناك ما يقرب من 90 شخص يموت على الطريق سنويًا في نيوزلندا بسبب عدم ارتداء حزام الأمان، وأغلبهم من الشباب الذكور.

وبمساعدة أخصائي طب طوارئ وعدد من متخصصي المكياج، استطاع الفريق المشرف على الحملة التوعوية إظهار الإصابات الحقيقية في الصور.

وتستهدف هذه الحملة، تحديدًا، الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 40 عامًا، وتهدف إلى جعل حزام الأمان عنصرًا هامة قبل القيادة، ويكمن تحدى الحملة في نقل تفكيرهم من أن أحزمة الأمان مجرد ملحق اختيارى إلى إنها أداة تستحق الاستخدام، لأنها تنقذ الأرواح، وجعل "المخاطرة" في مقدمة أذهانهم وتصوير قصص حقيقية تدفع كل من يرى الحملة الاقتناع بسبب وجوب ارتداء حزام الأمان دائمًا.