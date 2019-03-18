محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز حسن:
سلطت مؤسسة "nzta" الضوء على كثرة حالات الوفاة الناجمة عن حوادث الطرق بسبب عدم ارتداء حزام الأمان في نيوزلندا، من خلال حملة توعية تعتمد على الصور.
لجأت حملة تحت اسم "belt up live on" إلى طريقة مُبتكرة من خلال مجموعة من الصور لعشرة أشخاص نجوا من حوادث طرق بفضل ارتداء حزام الأمان، وتظهر الصور الإصابات التي تعرضوا لها، والعلامات التي تركها حزام الأمان في أجسادهم- وفق ما نشره موقع "fstoppers".
ووفقًا للإحصائيات فهناك ما يقرب من 90 شخص يموت على الطريق سنويًا في نيوزلندا بسبب عدم ارتداء حزام الأمان، وأغلبهم من الشباب الذكور.
وبمساعدة أخصائي طب طوارئ وعدد من متخصصي المكياج، استطاع الفريق المشرف على الحملة التوعوية إظهار الإصابات الحقيقية في الصور.
وتستهدف هذه الحملة، تحديدًا، الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 40 عامًا، وتهدف إلى جعل حزام الأمان عنصرًا هامة قبل القيادة، ويكمن تحدى الحملة في نقل تفكيرهم من أن أحزمة الأمان مجرد ملحق اختيارى إلى إنها أداة تستحق الاستخدام، لأنها تنقذ الأرواح، وجعل "المخاطرة" في مقدمة أذهانهم وتصوير قصص حقيقية تدفع كل من يرى الحملة الاقتناع بسبب وجوب ارتداء حزام الأمان دائمًا.
كانت هذه تفاصيل خبر بمساعدة الضحايا.. حملة توعية لأهمية ارتداء حزام الأمان في نيوزلندا (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.