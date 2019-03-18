بسبب تميزهما في الشعر.. شقيقان يتعرضان للتنمر من معلمتهما

كان تفوقهما في المدرسة سببًا لتعرضهما للتنمر من الأخصائية الاجتماعية بمعهد عثمان بن عفان الابتدائى الأزهري بالمطرية.

"إنت فاشلة ومش هتفلحي في التعليم"، هي الجملة التي اعتادت منه موافي، طالبة في المرحلة الابتدائية سماعها باستمرار هي وشقيقها محمد موافي، وذلك بسبب تميزهما في كتابة الشعر.

كانت أحلامهما بسيطة وهي تشجعيهم على النجاح واستكمال كتابة الشعر، فهو سبب تميزهم عن زملائهم، تقول "منه"، أثناء حديثها لـ"هُن": "اتبخس حقنا في المدرسة من الحصول على شهادات تقدير نستحقها ودايما بتحاول تسلط علينا تلاميذ بالمعهد للاعتداء علينا بالضرب علشان نسيب المعهد".

واستكملت حديثها: "تميزنا في مجال الشعر أجبرها على السفر معانا في المسابقات المختلفة وده كان بيمثل عبأ عليها، وكان الحل الوحيد أنها تمشينا من المدرسة".

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استخدمت الاخصائية الاجتماعية كافة الأساليب المشروعة وغير المشروعة للتخلص منهما، وتابعت: "كانت بتحاول توصلنا صورة إني أنا وأخويا فاشلين ومش بنعرف نقرأ ولا نكتب شعر"، الأسلوب غير التربوي الذي استخدمته المعلمة تسبب في إصابة "منه" بمشاكل نفسية.

تقدمت والدة الشقيقين بشكوى إلى مدير إدارة التربية والتعليم الأزهري بالمطرية، وحتى الأن منذ تقديمها الأسبوع قبل الماضي لم يتم النظر إليها.

شعور بالخوف والرهبة ينتاب الفتاة وشقيقها من التنمر بهما، لذلك امتنعا عن الذهاب للمدرسة.

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