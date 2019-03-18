بالصور| محافظ أسيوط يشهد احتفالية "المرأة المصرية في 100 عام"

عقد المجلس القومي للمرأة، فرع محافظة أسيوط احتفالية "المرأة المصرية في 100 عام" تحت شعار "المرأة المصرية أصل الحكاية"، بحضور السيد اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، والدكتورة مها كامل غانم، نائب رئيس جامعة أسيوط، وسناء السعيد، عضوة المجلس القومي للمرأة، والدكتورة مروة ممدوح كدواني، مقرر فرع المجلس القومي بأسيوط.

وأشاد اللواء جمال نور الدين، بدور المجلس القومي للمرأة كما أكد على تقديره لكفاح ونضال المرأة المصرية الممتد عبر التاريخ مشيرا أن المرأة سر استمرار الحياة ولها تأثير كبير في جميع الأحداث التاريخية وبناء الحضارات.

وبدأت "كدواني"، كلمتها بتهنئة المرأة المصرية مؤكدة أن احتياجات المرحلة الحالية تكون المرأة بجانب الشعب والجيش والشرطة تكون فيها مع قائد له رؤيه وشعب له أرادة والكل يجتمع في حب مصر.

وأوضحت سناء السعيد عن تاريخ نضال المرأة كما استعرضت في قراءة سريعة تاريخ المرأة المصرية بوجه عام، والصعيدية بوجه خاص بمشاركة 500 فرد.

Advertisements

​