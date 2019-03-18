الأم المثالية بالبحر الأحمر: "لقاء السيسي خير تكريم"

"الحمدلله ربنا عوض صبري خير".. بهذه الكلمات بدأت الحاجة زينب عبد الحميد الفائزة بالأم المثالية لمحافظة البحر الأحمر كلماتها لـ"الوطن"، معربة عن سعادتها لمقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالية كبرى لتكريم الأمهات المثاليات.

تبلغ الحاجة زينب عبد الحميد الرابعة والخمسون من العمر، وتعمل بجمعية الشبان المسلمين بمدينة القصير جنوب البحرالأحمر، وتقطن في منزل صغير بالإيجار، ولديها بنت وحيدة كرست حياتها من أجلها بعد انفصالها عن زوجها حتى تخرجت من كلية الهندسة بجامعة الفيوم.

وقالت "زينب" إنها شعرت بسعادة غامرة عندما اتصلت بها مديرية الشؤون الاجتماعية بالبحر الأحمر لإبلاغها بأنها وقع عليها الاختيار للفوز بالمركز الأول في مسابقة الأم المثالية بالبحر الأحمر، حيث أنها المرة الأولى التي تتقدم فيها لمسابقة الأم المثالية.

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وروت أنها انفصلت عن زوجها عندما كانت ابنتها طفلة في الخامسة من عمرها وأخذت قرار عدم الزواج مرة أخرى، وكرست حياتها لتربية ابنتها حتى تخرجت من كلية الهندسة جامعة الفيوم وتزوجت، مضيفة أن ابنتها متزوجة ولديها طفلان.

وتقطن الأم المثالية في منزل صغير بالإيجار بتقسيم الأمل بمدينة القصير جنوب محافظة البحرالأحمر، مشيرة إلى أنها تستعد لمقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وهي في غاية الشوق لهذا اللقاء، ففرحتها بلقاء السيسي أكبر من فرحتها بفوزها بالأم المثالية، فمقابلتها لرئيس الجمهورية خير تكريم لها.

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