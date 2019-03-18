الأم المثالية بأسوان: "أرملة وعلمت ولادي الـ5"

هي الحاصلة على الترتيب الـ17 على مستوى الجمهورية كأم مثالية بملامحها السمراء، مرتدية عبائتها السمراء وببشاشة الوجه الطيب عبرت فايزة أحمد الضوي علي، 59 سنة، والمقيمة بمنطقة الصداقة جنوب مدينة أسوان، عن سعادتها بفوزها كأم مثالية.

وقالت: "الحمد لله مكنتش مصدقة بالخبر إلا لما تأكدت بذلك وانهالت عليا التهاني والتليفونات للمباركة لي بفوزي كأم مثالية وده دوري إني أربي أبنائي وأحافظ عليهم وأساعدهم علشان يوقفوا على رجلهم".

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وأضافت: "أنا أعمل في وظيفة أمينة معمل وموجهة بالتربية والتعليم بأسوان، وربنا أكرمني بـ5 أولاد عبارة عن 3 فتيات وولدين، وزوجي سمير عبده الذي كان يعمل كإداري بالتربية والتعليم توفى منذ 22 عاماً وكان عمري 35 سنة، ووهبت حياتي لتربية أولادي الخمسة حتى حصلوا على أعلى الدرجات العلمية، فابني الأكبر محمد مرشد سياحي، والثانية مروة حاصلة على ليسانس حقوق، وسالي حاصلة على بكالوريوس تجارة إنجليزي، وأحمد حاصل على بكالوريوس حاسب آلي، وأخيراً ابنتي الصغرى نورهان هي حالياً طالبة بالفرقة الرابعة بكلية التربية النوعية بجامعة أسوان".

واستكملت: "الحمد لله كافحت حتى وصلت بأبنائي وبناتي لبر الأمان وأنا سعيدة الحمد لله إني عكفت على تربيتهم إلى بر الأمان وتسليحهم بشهادات تعليمية عالية، كما أنني زوجت بنتين وكنت لهم الأب والأم، وفوزي كأم مثالية يرجع الفضل فيه لربنا وبعده بناتي سالي ومروة اللتان تقدمتا في المسابقة وأرسلوا بياناتي، وما أتمناه هو أن أحج بيت الله الحرام أو حتى أؤدي عمرة".

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