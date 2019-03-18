هاني الناظر عن استعمال الليزر وعلاقته بالسرطان: "لا تصدقوا التخاريف"

طمأن الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث سابقًا، عبر صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، الرواد من خلال رده على الاستفسارات التي أثارت الجدل مؤخرًا فيما يخص التعرض للإصابة بالسرطان من استعمال "الليزر" كعلاج لمشاكل الجلد المختلفة.

وذكر الناظر: "بسبب كثرة الاستفسارات التي تصلني حول سؤالين يثيران دائماً جدلًا مستمًرا وهما: "هل استعمال الليزر في علاج مشاكل الجلد المختلفة يسبب الإصابة بالسرطان؟ وهل مرقة الدجاج تسبب الإصابة بالسرطان ".

وتابع الناظر بالرد السؤالين قائلا: "هذا كلام غير علمي وغير صحيح وليس له أساس فلا الليزر يسبب سرطان الجلد ولا مرقة الدجاج تسبب الإصابة بأي نوع من السرطان.. اتطمنوا ولا تصدقوا التخاريف".

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