"رباب" تطلب الخلع: "حمايا بيتحرش بيا وجوزي بيقولي معلش"

بعد أقل من عام على الزواج، أقامت "رباب. ع" 26 عامًا، دعوى خلع حملت رقم 3140/2019، ضد زوجها "علاء. م" 31 عامًا، لاستحالة العشرة بينهما.

قصة حب بدأت بين الزوجين بعدما تقابلا صدفة في عملها ليتزوجا بعد أقل من 8 أشهر، لكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، تروي الزوجة العشرينية لـ"هن": "اتعرفنا على بعض عندي في البنك كان بيخلص ورق لشغله وكان دائم التردد عليّ وحبينا بعض واتقدملي وكنا في منتهى السعادة لحد ما اتجوزنا وبدأت احتك بحمايا".

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مشكلات بسبب والد الزوج نشبت بين الزوجين، تضيف "رباب": "اتجوزنا في بيت عيلته اللي ساكن فيه والده تحتنا بعد الجواز كان جوزي بيطلب مني أنزل تحت أنضف الشقة لأبوه وأعمله أكل معايا لأن قاعد لوحده وكان جوزي اللي بيخدمه.. في الأول كنت بعامله عادي زي والدي على إنه راجل كبير بس كنت بضايق من نظراته لحد ما بدأ يلمسني بشكل مقرف ويتحرش بي بشكل صريح.. اتصدمت منه خبيت عن جوزي في الأول وبدأت المشاكل لأني كنت برفض أنزله إلا لما جوزي يبقى موجود فجوزي اتضايق وافتكر إني مش عايزة أخدم أبوه وضغط عليّ حاولت أخبي لكن حمايا زاد فيها".

مواجهة بين الزوجين بسبب تحرش والد الزوج، توضح: "لما اتخانقنا عشان قولتله مش نازلة تحت تاني وهعمل الأكل وتشوف واحدة تنضف لأبوك البيت اضايق واستفزني فقولتله أبوك بيتحرش بي.. زعل واتهمني بالجنون وإني قليلة الأدب واتخانقنا.. حبيت أثبتله وسجلت لأبوه فيديو وهو بيلمسني من ورا وبيقولي لو مكنتش مرات ابني كنت اتجوزتك وطلبت منه نأجر شقة برا البيت ونبعد عشان مش هعيش مع أبوه ده تاني.. فرفض وقالي معلش أصله راجل كبير وصلة رحم وبتاع فسيبت البيت وطلبت الخلع عشان أحمي نفسي وبنتي اللي جاية في المستقبل من جدها المتحرش وأبوها ضعيف الشخصية".

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