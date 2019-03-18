شكرا لقرائتكم خبر عن عملية تجميل تجتاح شابات العالم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت صحيفة "ذي صن"، أن موضة "rich girl face" (وجه الفتاة الثرية) تحولت إلى ظاهرة عالمية، وطغت على أغلب عمليات التجميل للفتيات والنساء من مختلف الأعمار.
وأكد جراح التجميل البريطاني المشهور، ديرك كريمر، أن إجراء هذه العملية تحول الى ظاهرة حقيقية، وتشمل الحشوات الموضعية وحقن الشفاه والخدود بالبوتكس، إضافة لعملية التقشير الكيميائي للبشرة (إزالة الخلايا الميتة من الطبقة العليا للجلد باستخدام الأحماض).
وارتفعت نسبة عملية تجميل "وجه الفتاة الثرية" بين النساء من سن 20 حتى 29 عاما، اللواتي يحلمن بإطلالة تشبه أصغر مليارديرة في العالم، كايلي جينر.
وقال الطبيب البريطاني: "الوجه المنفوخ لدى بعض الأوساط الغنية، يوازي حمل بعض الفتيات لحقيبة من ماركة لويس فويتون الجديدة، التي تدل فورا على حالة الرفاهية لحاملتها".
وأشار كريمر إلى أن فتيات هذا الجيل اللائي أجرين هذه العملية، على عكس الأجيال السابقة، لا يسعين لإخفائها عن الأنظار، فقد "أصبحت الآن الشفاه والخدود المنتفخة مصدرا للفخر
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | عملية تجميل تجتاح شابات العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.