منها التوت.. أطعمة لا تتوقعها تقتلك تدريجيًا (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الصاوي
تؤثر الوجبات التي يتناولها الشخص يوميًا على صحة الجسم، وربما تسبب بعض الأطعمة التي تبدو صحية بشكل سلبي، ما يستوجب استخدامها بطريقة سليمة، ومن ضمن الأطعمة ما نعرضه في الصفحات التالية:
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