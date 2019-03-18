انت الان تتابع تفاصيل خبر ارتفاع الجرائم ضد المسلمين في إسبانيا 307% عام 2017 والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 18 مارس 2019 06:52 مساءً - أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية، اليوم الاثنين، ارتفاع جرائم الكراهية ضد المسلمين بنسبة 307% عام 2017 مقارنة بـ2016.

وأوضح التقرير أن عام 2017 شهد 103 جرائم كراهية بدوافع دينية في عموم البلاد، غالبيتها في إقليم كتالونيا (شمال شرق)، وتحمل طابع "إسلاموفوبيا".

ولفت إلى أن عدد المسلمين في البلاد يبلغ نحو مليوني نسمَة، يعيش معظمهم في كتالونيا، ولديهم 317 مسجداً في الإقليم.

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وقال ميغيل أنخيل أغيلار، مدير شؤون الجرائم الجنائية والتمييز لدى النيابة العامة في مدينة برشلونة، عاصمة كتالونيا، تعليقاً على التقرير، إن 39 قضية من بين 41 متعلقة بالكراهية الدينية حققت فيها النيابة، عام 2017، كانت ذات دوافع إسلاموفوبية، وفق إعلام محلي.

بدوره قال "بيدرو روخو" رئيس مؤسسة "المنارة" المعنية بمتابعة خطابات الكراهية ضد المسلمين في الإعلام الإسباني: إن "نحو 65% ممَّا نشر في وسائل الإعلام عام 2017 يحمل طابع الإسلاموفوبيا".

وأضاف: "بناءً على دراسة أكاديمية وعلمية، يمكننا القول لأول مرة إن معظم وسائل الإعلام المحلية معادية للإسلام".

ويأتي الإعلان بعد أيام من مذبحة "المسجدين" المروّعة في نيوزيلندا، والتي قتل فيها 50 مسلماً أثناء تأديتهم صلاة الجمعة، وأصيب مثلهم، برصاص الإرهابي الأسترالي "بيرنتون هاريسون تارانت".