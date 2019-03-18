بالصور| أغرب حالات ولادة التوائم حول العالم.. أوغندية أنجبت 44 طفلا

تندرج ولادة التوائم ضمن حالات الحمل الحرجة، التي تتطلب عناية خاصة للأمهات أثناء فترة الحمل وأيضًا عقب الولادة، لكن يزداد الأمر غرابة وصعوبة كلما تزايد عدد الأطفال التوائم، أو إذا وضعت الأم أطفالها في سن متقدم.

وفي هذا التقرير، يرصد "هن" أغرب حالات ولادة التوائم من حول العالم:

بعد تجاوزها الـ60 عاما.. لبنانية تنجب توأمًا:

بعد انتظار دام 23 عامًا تحققت المعجزة الإلهية حيث أنجبت "مريم عواضة" سيدة لبنانية بعد تجاوزها الـ60 عامًا، توأم، داخل إحدى المستشفيات اللبنانية، وذلك في الشهر الماضي.

ووضعت "مريم" طفليها التوأم "أمير وحسن" وهما يتمتعان بصحة جيدة، حيث عبرت العجوز عن فرحتها العارمة بكلمات بسيطة: "الله لا يحرم حدا من كلمة ماما وبابا.. أحلى شعور". الكلمات البسيطة التي وصفت بها العجوز اللبنانية سعادتها.

مصرية تنجب 5 توائم: "مخدتش أي منشطات":

ومن داخل إحدى المستشفيات بمحافظة قنا، في صعيد مصر، وضعت سيدة تبلغ من العمر 22 عامًا، 5 توائم "4 أولاد وفتاة"، رغم عدم حصول المرأة على أي منشطات للتبويض.

وفي مكالمة هاتفية مع برنامج "رأي عام" للإعلامي عمرو عبد الحميد، على قناة "TEN"، ذكر الدكتور أسامة حسين، مدير عام مستشفيات جامعة جنوب الوادي، إن حالة التوائم الصحية في استقرار، حيث بدأوا في الرضاعة الصناعية، وأن الأم ظلت في المستشفى للملاحظة تحت رئيس قسم النساء والتوليد.

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بعد انتظار 10 أعوام.. سورية تنجب 6 توائم:

وفي سوريا كانت شهدت إحدى مستشفيات مدينة دمشق، ولادة غريبة فبعد انتظار دام 10 أعوام وضعت امرأة في العقد الثالث من عمرها، ستة توائم "ولدين و4 فتيات".

وأوضح والد الأطفال محمد علوش، لوكالة "سانا" أن ولادة أطفاله جاءت بعد عشر سنوات من التردد على عيادات الأطباء والعلاج، حيث انتهت جميع المحاولات بالفشل، إلا أن نجحت عملية طفل الأنابيب.

"مريم" امرأة أوغندية تنجب 44 طفل:

مريم ناباتاتزي، امرأة أوغندية، تعتبر من أغرب الحالات التي جسدت معاني الأمومة، فرغم سنها البالغ 38 عامًا، إلا أنها أصبحت أم لـ44 طفلًا، في فترة لا تتعدى الـ10 سنوات.

وكانت "مريم" تمكنت من إنجاب توائم ثنائية 10 مرات، توأم ثلاثي لمدة 4 مرات، وتوائم رباعية 3 مرات، بمجموع 44 طفل، لكنها فقدت منهم 6 أطفال لم يكتمل نموهم.

وفسر الطبيب الخاص بالسيدة الأوغندية، بأنها تعاني من فرط التبويض، حيث تنتج المبايض أكثر من بيضة واحدة جاهزة للتخصيب في كل مرة، وهو ما زاد من ولادة أكثر من طفل في كل مرة.

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