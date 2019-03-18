بالصور| تشخيص خاطىء ينهي طفولة "ريتاج".. ووالدها يبحث عن متبرع للعلاج بالخارج

كان التشخيص الخاطىء نهاية طفولة "ريتاج"، صاحبة الـ9 سنوات الأن، بعد إصابتها بضمور في المخ فقدت على إثره قدرتها على الحركة وهى في عمر عامين.

يروي مجدي جمال السيد، والد الطفلة "ريتاج"، رحلة مرض ابنته قائلا: "ريتاج كانت سليمه مفيهاش أي حاجة جالها سخونية من وهي عمرها سنتين ونص روحنا الحميات أخدت علاج ونامت لقيناها بتتشنج ومش بتتكلم جرينا بيها على المستشفيات في السويس محدش عرف يشخص حالتها كل مانسألهم فيها إيه يقولولنا بندرس الحالة ومرضوش يدونا أي إثبات بالحالة".

12 حقنة منوم لجأ الأطباء إليها لتهدئة الطفلة من التشنجات التي أصيبت بها دون معرفة أسباب ذلك، وتابع الأب: "دخلت البنت في غيبوبة أخدنا ريتاج بعربية إسعاف مجهزة وطلعنا بيها على الزقازيق روحنا الحميات رفضت استقبالها طلعنا بيها على مستشفي الأحرار دخلوها العناية المركزة فضلت في غيبوبه شهر ونص وطلع كان عندها حمى شوكية والمستشفيات في السويس معرفوش يشخصوها من كمية حقن المنوم اللي أخدتها عملتلها ضمور في المخ".

شلل تام أصيبت به الطفلة وهي في مرحلة الطفولة التي تبحث فيها عن اللعب مع أقرانها، "الحي الميت"، كان ذلك وضع "ريتاج"، بعد توقف جسمها بالكامل، فقل الأب: "مبقتش تقدر تمشي ولا تشوف ولا تتكلم وكل ده بسبب تشخيص خاطىء".

وتابع الأب الأربعيني حديثه لـ "هُن": "أخدنا ريتاج بعربية إسعاف مجهزة وطلعنا بيها على الزقازيق روحنا الحميات مقبلتش الحالة طلعنا بيها على مستشفى الأحرار دخلوها العناية المركزة فضلت في غيبوبه شهر ونص وطلع كان عندها حمى شوكيه والمستشفيات في السويس معرفوش يشخصوها ومن كمية حقن المنوم اللي أخدتها عملتلها ضمور في المخ".

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عادت "ريتاج"، طفلة من جديد، تبحث عن العلاج بالخارج أو توفير جهاز "روبوت"، يساعدها على الحركة، الذي لم يتمكن الأب الذى يعمل مدرسًا من توفيره، وروى: "عندي طفلين وبنتي ملهاش علاج في مصر علاجها في الخارج علشان تقدر تمشي تاني".

أصيبت الطفلة بجانب إصابتها بضمور العضلات بالسكر: "بنتي جالها السكر لأنها مبتتحركش وقلة الحركة بتزود السكر وصل سكرها لـ700".

واختتم الأب حديثه: "نفسي أشوف بنتي بتمشي على رجليها تاني وبتجري زي كل اللي في سنها قبل ما سنها يكبر وميبقاش ليها علاج".

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