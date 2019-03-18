بعد اختيارها ضمن لجنة تحكيم مهرجان "سوسة".. ناهد السباعي: "يعايشكم يا أحلى شعب"

شاركت الفنانة ناهد السباعي، جمهورها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة لها بالأبيض والأسود، وعبرت خلالها عن سعادتها البالغة لاختيارها ضمن اللجنة المنظمة لمهرجان "سوسة" السينمائي الدولي في دورته الـ61.

وعلقت على الصورة قائلةً: "سعيدة جدًا لاختياري عضو لجنة تحكيم لمهرجان سوسة الدولي بتونس وسعيدة أكتر لأن تونس من أكتر البلاد ثقافة وحضارة ورقي".

وأرسلت رسالة لشعب تونس: "يعيشكم يا أحلى وأجمل شعب".

وأرفقت العديد من الهاشتاجات منها#تونس #حضارة #ثقافة #رقي #ناهد_السباعي".

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لقيت الصورة استحسان الجماهير والمتابعين عقب نشرها، وحصدت الآلاف من تسجيلات الإعجاب، والمئات من التعليقات، أبرزها: "أنثى موهوبه وعندك خبره في المهرجانات روحتي كتير منها"، وأضاف آخر: "واحنا نحبوك برشا ونحبو ماما وجدوك وخاصة جدتك الجميلة شكلا وفن هدى سلطان والرائع محمد فوزي".

يذكر أن آخر أعمال ناهد السباعي فيلم "جريمة الإيموبيليا" وشاركها بطولته هاني عادل وطارق عبد العزيز.

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