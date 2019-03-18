الأم المثالية على مستوي الجمهورية: "تبرعت لابني بكليتي"

قصة كفاح وتفاني.. هذا ما قدمته سعدية ثابت الأم المثالية على الجمهورية لأبنائها خلال مسيرة عطائها، والتى تبلغ من العمر 63 عاما.

وتحكي الأم المثالية على الجمهورية، قصة كفاحها لـ"الوطن": "عندى 3 أولاد أشرف تجارة خارجية الكبير وأيمن مهندس ورامي خدمة اجتماعية"، مشيرة إلى أن زوجها متوفى منذ 33 عاما، وكان يعمل مهندسا زراعيا، وحرصت طوال تلك الفترة على تربية الأبناء.

وتابعت الأم المثالية: "كانت ظروف صعبة من ساعة ما جوزي مات وربنا مسابنيش وكان أولادي أكبرهم وقتها عنده 7 سنوات".

وكشف الأم المثالية على الجمهورية، في حديثها: "لما جوزي اتوفى كان معاشي 88 جنيه وكنت بربي فراخ وطيور عشان أكمل مصاريف عيالي" ، وابنها الأكبر كان يعمل فى ورشة بلاط وعمره 9 سنوات ليعينها على الحياة.

تعرض ابنها لظروف مرضية صعبة، فأصيب بفشل كلوي، وكان في حاجة لزراعة كلى فتبرعت له بعدما أجرت التحاليل وكان عمرها 57 سنة، قائلة: "كنت عاوزة أقطع من جسمي عشانه ومخفتش على نفسي".

واستكملت: "عندي 3 أحفاد وكنت بحرم نفسي من الأكل عشان عيالي وبعول".

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وقال أشرف ابنها الأكبر إنه كان يحرص سنويا على التقديم في المسابقة: "كان نفسي أرد جزء صغير من جمايلها".

وأعلنت الدكتورة نيفين القباج نائبة وزيرة التضامن، والدكتورة سمية الألفي مديرة الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي أسماء 32 أم مثالية على مستوى الجمهورية.

وشهد المؤتمر إعلان اسم الأم المثالية الأولى على مستوى الجمهورية، وأم من ذوي الاحتياجات الخاصة، والأم لابن من ذوي الاحتياجات الخاصة، تميز في المجالات الرياضية والفنية والعلمية، وإعلان أسماء الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية.

وكانت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعى، قد أكدت أهمية إعلاء قيمة الأسرة البديلة وتعظيم دورها باعتبارها خط الدفاع الأول لمواجهة ظاهرة أطفال بلا مأوى، لاسيما التي لديها أطفال طبيعيين، وتشجيعها على كفالة الأيتام والأطفال بلا مأوى بهدف توفير المناخ الأسري وحمايتهم من مشكلات قد يتعرضون لها، وأن من أهم شروط اختيار الأم سواء الطبيعية أو من ذوي الاحتياجات الخاصة أو الأم التي لديها ابن معاق، هى ألا يقل السن عن 50 سنة، ولها قصة عطاء وألا يزيد عدد الأبناء عن 3 أبناء، ويستثنى من هذا الشرط محافظات الحدود بحد أقصى 5 أبناء، وجميع الأبناء حاصلين على مؤهل عال، ويستثنى الابن المعاق ذهنياً غير قابل للتعليم.

ومن المعايير المرجحة لاختيار الأم لهذا العام هو تفضيل الأعلى درجة في السلم التعليمي للأبناء، والأم التي استطاعت أن تتعلم مع أبنائها وحصلت على مؤهل أو الأم العاملة أو التي لها زوج مريض أو الأرملة والمطلقة.

وأكدت الوزارة أن اختيار الأم البديلة هى كونها أم لأسرة كافلة لأطفال محرومين من الرعاية الأسرية في منزلها مع أطفالها الشرعيين أو زوجة لأب قامت برعاية أبناء الزوج، أو أن يكون الابن البديل قد حصل على مؤهل عالٍ، والمساواة بين جميع الأبناء داخل الأسرة في التعليم والصحة والمعاملة، كما أنه من المعايير المرجحة لاختيارالأم البديلة تتعلق بفترة رعاية أطول للابن البديل أو ابن الزوج، أيضاً تفضيل الأم الذي وصل الابن البديل إلى الدرجة الأعلى في السلم التعليمي.

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