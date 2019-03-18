بالفيديو| دانا حمدان تشارك في تريند "سارة وكايا" بالرقص

نشرت الفنانة دانا حمدان، فيديو جديد لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وهي ترقص على أغنية "سارة وكايا".

وتظهر "دانا" في الفيديو مع "كايا"، ولكنها ابتكرت طريقة جديدة للمشاركة في "الترند" الذي كان حديث "السوشيال ميديا"، منذ فترة ليست بالبعيدة، بالرقص على كلمات الأغنية بتلحينها على طريقة المهرجانات الشعبية.

وارتدت الفنانة، بنطلون جينز أزرق، و"توب" من اللون الأسود كشف عن ذراعيها، وكتبت عليه تعليقا: "ضحككككككك شوفو انا مع مين دانا وكايا".

وتفاعل متابعي "دانا" معها عبر الإعجابات والتعليقات، والتي جاء من بينها، "يا ابن المحظوظه"، وآخر موجها كلامه لـ"كايا"، "ده مش أمك بس اللى دعيالك ده كوكب الأرض كله".

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وتشارك الفنانة دانا حمدان جمهورها بفيديوهات وصور من حياتها اليومية وتحرص على الظهور على منصات التواصل الاجتماعي.

يذكر أنه انتشر فيديو لفتاة تدعى "سارة"، وموجهة كلامها لحبيبها المبهم، معلنة عن حبها الشديد له أمام الناس، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو بكثرة، قبل أن ينشر "كايا"، هو الآخر فيديو يعبر فيه عن حبه "لسارة"، طالبا منها عدم الالتفات للتعليقات السلبية.

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