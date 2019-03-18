بالصور| نبيلة بركات الفائزة بجائزة الأم المثالية في البحيرة لـ"هُن": "مفاجأة ولادي"

مكالمة هاتفية من وزارة التضامن الإجتماعي، أدخلت البهجة والسرور على قلب نبيلة محمد عبد الصمد بركات، الأم المثالية على مستوى محافظة البحيرة، والتي تم تكريمها لجهودها وعطائها وقدرتها على تماسك أسرتها بعد وفاة زوجها.

واستطاعت "نبيلة" أن تقوم بدور الأب والأم في آنٍ واحد وذكرت أثناء حديثها لـ"هُن": "كله توفيق من ربنا ربيت ولادي بعد وفاة زوجي عام 1992 كان معايا 4 صبيان، واحد فيهم اتوفى وهو في أولى كلية، وهو عنده 18 سنة".

عكفت الأم على تربية أولادها ورعايتهم حتى ينشئوا صالحين وذو قدرٍ عالٍ في المجتمع، وذكرت: "كنت بوفق بين شغلي وبين أولادي طول الوقت، بحاول أخصص أكبر وقتي ومجهودي لرعايتهم".

كان ناتج ثمار مشوارها الطويل هم أشخاص ذات مكانة مرموقة داخل المجتمع وتابعت: "أنا كدة أديت رسالتي في الحياة طلعت واحد دكتور، والثاني مهندس طيران، والأخير محاسب، كنت بوفق بينهم وبين عملي كنت مدرسة وتدرجت في عملي حتى أصبحت مديرة مدرية بدمنهور عام 2013".

وأضافت "نبيلة": "وزارة التضامن كلمتني وباركولي أنا مكنتش عارفة في الأول بيباركولي ليه، واتفاجئت إن ابني الصغير قدملي عليها لما كنت عند أخوه الكبير في الإمارات، جيت من السفر لقيتهم بيفاجئوني وقتها".

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وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، في مؤتمر صحفي اليوم، أسماء الأمهات المثاليات على مستوى كل محافظة، بحضور الدكتورة نيفين القباج نائبة الوزيرة، والدكتورة سمية الألفي رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية.

وشهد المؤتمر إعلان اسم الأم المثالية الأولى على مستوى الجمهورية، وأم من ذوي الاحتياجات الخاصة، والأم لابن من ذوي الاحتياجات الخاصة، تميز في المجالات الرياضية والفنية والعلمية، وإعلان أسماء الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية.

وتضمنت معايير اختيار الأم لعام 2019، تفضيل الأعلى درجة في السلم التعليمي للأبناء، والأم التي استطاعت أن تتعلم مع أبنائها وحصلت على مؤهل، أو الأم العاملة أو التي لها زوج مريض أو الأرملة والمطلقة.

والجدير بالذكر أن محافظ البحيرة أشار منذ قبل إلى ضرورة التأكيد على معايير وأسس اختيار الأمهات المكرمات، وهو معيار عطاء الأم وإعلاء القيم الإنسانية، وقدرتها على الحفاظ على تماسك الأسرة والتوازن بين المسؤوليات المتعددة للأم ورعاية الأبناء وتفعيل دورها باعتبار خط الدفاع الأول.

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