فرنسية تفوز بـ"أفضل مايوه" ضمن فعاليات مسابقة ملكة جمال العالم للسياحة

أقيم مساء أمس الأحد، حفل "ملابس السباحة" ضمن فعاليات مسابقة "ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة"، وذلك بفندق "ميراكي" بالغردقة، بمشاركة 65 ملكة من جميع أنحاء العالم.

وقامت كل ملكة منهم بعرض الـ"Beach Wear" الخاص بها أمام لجنة التحكيم، والتي يشارك بها كلاً من الدكتورة أمال رزق، رئيسة المسابقة، الفلبينية سينثيا ثومالا Miss Eco International 2018، نتاليا كارفاجال Miss Eco International 2016، حبيبة الشاعر مدير عام فنادق ومنتجعات Sun Rise.

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وفي نهاية الحفل أعلنت لجنة التحكيم النتيجة النهائية بفوز ملكة جمال فرنسا بأفضل ملابس سباحة، والوصيفة الأولى باراجواي، والوصيفة الثانية الفلبين.

جديد بالذكر أنه من المقرر إقامة حفل ختام المسابقة واعلان الفائزة بلقب ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة 2019 يوم الجمعة 29 مارس، بفندق "الماسة كابيتال"، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

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