قصة مقتل "حنان" بسبب "الأطباق والمعالق".. غرقت في الدماء أمام ابنها

يبقى جهاز العروس وإمضاء "القايمة" عقدة الزواج في عديد من العائلات، قد تعرقل زيجة كاملة، قبل إتمامها، وقد تتسبب في حدوث مشاكل عٍدة أثناء الزواج أو حتى إذا انفصل الزوجين، ولكن اليوم، أزهقت نفسًا، بريئة لهذا السبب.

"أثاث وأجهزة كهربائية، وبضع أطباق وملاعق" تسبب في سقوط سيدة بالقليوبية، غارقة بدمائها أمام نجلها الكبير.

فلم تتوقع السيدة "حنان. ح. م"، التي جاهدت من أجل الحصول على ورقة طلاقها، أنها ستدفع حياتها ثمنًا لها.

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بثوب بسيطة، وملامح هادئة، ذهبت "حنان" لمنزل الزوجية عقب حصولها على الطلاق، مصطحبة بيدها نجلها من زوجها الأول، كي يساعدها في نقل المنقولات، عقب طلاقها رسميًا، إلا أن تدخل "الشيطان" فنشب الخلاف بين السيدة، وشقيق زوجها خلال النقل، خلافات عٍدة، وصياح، وارتفاع أصواتهم، أدى لطعن السيدة على يد الأخير، لتسقط هامدة على الأرض، أمام نجلها، ووسط منقولاتها التي لم يكتب لها القدر الاستمتاع بها قط.

لم تستدل الستار في هذه اللحظة على موت السيدة، ولم يستطيع الجاني الفرار، فعلى الفور طعنه ابن السيدة المقتولة، بسلاح أبيض ليصيبه بعٍدة إصابات بالغة الخطورة.

تحقيقات مستمرة، وتحفظ على الجُناة، وجثمان سيدة في انتظار التشريح، أمور كانت قائمة المنقولات هي البطل الخفي لحدوثها من بداية الخلاف وحتى إسدال الستار.

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