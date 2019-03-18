"ليلى" ترفع دعوى طلاق: "جوزي حول البيت دولاب مخدرات"

"زوجي حول عش الزوجية لدولاب مخدرات وعندما قلت له في رجالة غريبة بتيجي البيت رد بمنتهي البرود عادي زباين".. هكذا كشفت "ليلى. ح" 27 عاما، عن سر تواجدها في محكمة الأسرة بقليوب لإقامة دعوى طلاق، ضد زوجها تاجر مخدرات هارب من العدالة على حد قولها.

قالت: "أنا لا أعرف ما إذا كنت مطلقة أم متزوجة.. لقد تزوجت من شاب سيطر على كل مشاعري وجوارحي بكلام معسول كنت أول مرة في حياتي أسمع هذا الكلام وبمجرد أن أمطرني به تحولت إلى أسيرة له أفعل أي شىء يطلبه مني لدرجة أنني نسيت أن أسأله عن طبيعة عمله ومصدر دخله ولم أعرف فقط إلا أنه رجل أعمال كما أخبرني في أحد المرات حتى جاء ميعاد الفرح والدخلة وأنا لا أجد منه سوى الكلام المعسول".

تكمل: "بعد زواجنا بـ3 أشهر تحول زوجي إلى شخص أخر فقد استيقظت من حلمي الجميل على كابوس لم أكن أتخيله.. زوجي عاطل ويتاجر في المخدرات لدرجة أنني شعرت أن منزلي تحول إلى وكر للمخدرات".

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واستكملت: "بعد 3 أشهر من زواجى فوجئت بأشخاص غريبة تدخل بيتي في أي وقت بالليل وبالنهار يجلسوا مع زوجي وبعد ذلك يخرجوا مرة أخرى وفي كل مرة أسأله من هؤلاء الأشخاص يقول لي أنهم زملائه في العمل وفي شغل بيني وبينهم وعندما ألح في السؤال بسبب قلقي يقول لي عادي ياحبيبتى خليكي في شغل البيت وبلاش تتدخلي في اللي مالكيش فيه أرجوكي خليكي في حالك".

وأضافت: "اكتشفت بعد ذلك أن زوجي لا يخرج للعمل مثل بقية الرجال وكل وقته يقضية فى المنزل يقابل أشخاص غرباء فقط والمصيبة الأكبر أننى اكتشفت أنه يبيع ممنوعات عبارة عن برشام ومخدرات فواجهته بما عرفته من حقيقة ضربني وشتمني فتوجهت إلى شقيقي لأشكو له وكانت النتيجة أن شقيقي توجه إليه ليعاتبه بما قلته له فزاد زوجي في إهانته لي واتهمني بأني أخرج أسراره خارج المنزل وضربني مرة أخرى فعلم شقيقي وجاء إليه ليتشاجر معه فقام أحد أصدقاء زوجي بالتعدي على شقيقي وضربه على رأسه فأصيب إصابة بالغه وبعدها هرب زوجي من المنزل ولم يعود مرة أخرى".

وقالت: "أصبحت الأن معلقه لا أعرف إذا كنت متزوجة أم مطلقه فتوجهت إلى محكمة الأسرة لأطلب الطلاق للضرر".

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