بالفيديو| زينة ترد على دعوة أحمد عز في المحكمة بـ"الرقص الشعبي"

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للفنانة زينة، وياسمين عبد العزيز، والمطربة الشعبية بوسي، خلال عيد ميلاد نجل الأخيرة.
وظهرت زينة وهي ترقص على إحدى أغنيات "الليثي"، مرتدية بنطلون جينز، مع بلوزة " أوف وايت"، من الصوف ونظارة شمسية، بعدة حركات شعبية، الأمر الذي تفاعل معه الرواد بشكل كبير.
وكانت محكمة أسرة مدينة نصر، حجزت مؤخرًا الدعوى المقامة من الفنانة زينة، ضد الفنان أحمد عز، والتي تطلب فيها زيادة نفقة طفليها التوأم زين الدين وعز الدين، إلى جلسة 30 مارس الجاري للنطق بالحكم.
واستمعت المحكمة للمحامي عمر عبدالرحمن دفاع "عز"، والذي أقام دعوى "تخفيض نفقة" وطلب، خلال الجلسة، القضاء برفض دعوى الزيادة، وقدم شهادة تحركات تثبت سفر المُدعية إلى خارج البلاد رفقة توأمها أكثر من 4 مرات خلال العام الواحد، وهو ما يخالف ما تدّعيه بطلب الزيادة بزعم أن النفقة لا تكفي.
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