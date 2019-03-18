والدة شهيد الشرطة لـ"هن": "جايزة الأم المثالية عوض ربنا ليا"

صوت يغمره الفرح، عبرت بيه السيدة إسعاد مصطفى الرفاعي عن سعادتها اليوم، بتكريمها من قِبل وزارة التضامن، بعدما حصدت لقب الأم المثالية، كمركز أول عن أم شهيد شرطة، قائلة: "كنت بتمناها من ربنا".

سنوات عٍدة على استشهاد نجلها الأصغر، الرائد محمد سمير،صاحب الـ24 سنة، خلال فض ميدان رابعة العدوية، بعدما استهدفته رصاصات الإرهاب، أثناء تأدية عمله، لتستقبل خبر استشهاده برضا تام، على يقين إنه حي يُرزق في السماء.

تمر الأيام ببطء شديد، لتستقل السيدة مكالمة هاتفية لإبلاغها بتكريم وزارة التضامن لها، بحصد لقب الأم المثالية، كمركز أول لأم شهيد شرطة.

"الجايزة عوض ربنا" هكذا أوضحت السيدة خلال حديثها لـ"هُن" معبرة عن سعادتها فور تلقيها الخبر، قائلة: "حسيتها هدية ابني الشهيد السنة دي في عيد الأم، كأنه جيه وهداني".

بنبرات صوت تخللتها دموعها أضافت: "شعور إنهاردة خلاني بتناسى شعوري وقت استشهاد ابني، هو حي عند ربه، لكن لسة عايش معانا بعمله، وأنا بتكرم على اسمه دلوقتي".

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يذكر أن "إسعاد" كانت على درجة مدير عام بوزارة المالية، ولديها ولد وابنتين يكبرا ابنها الشهيد.

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، في مؤتمر صحفي اليوم، أسماء الأمهات المثاليات على مستوى كل محافظة، بحضور الدكتورة نيفين القباج نائبة الوزيرة، والدكتورة سمية الألفي رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية.

وشهد المؤتمر إعلان اسم الأم المثالية الأولى على مستوى الجمهورية، وأم من ذوي الاحتياجات الخاصة، والأم لابن من ذوي الاحتياجات الخاصة، تميز في المجالات الرياضية والفنية والعلمية، وإعلان أسماء الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية.

وتضمنت معايير اختيار الأم لعام 2019، هو تفضيل الأعلى درجة في السلم التعليمي للأبناء، والأم التي استطاعت أن تتعلم مع أبنائها وحصلت على مؤهل أو الأم العاملة أو التي لها زوج مريض أو الأرملة والمطلقة.

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