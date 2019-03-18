بالصور| مايا مرسي تهنئ اللاعبة هبة مجدي لحصولها على ذهبية ألعاب القوى

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته وأعضائه بالتهنئة إلى بطلة الأولمبياد الخاص هبة مجدي شادي، لحصولها على ذهبية العاب القوى في سباق 200 متر بمسابقة الألعاب العالمية للاولمبياد الخاص في أبو ظبي 2019.

وأعربت "مرسي" عن سعادتها بتتويج اللاعبة هبه مجدي، ذهبية ألعاب القوى بمسابقة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص في أبو ظبي 2019.

وأشارت إلى أن نساء وفتيات مصر متميزات في جميع المجالات، واستطعن رفع اسم مصرعالياً في جميع المحافل الدولية والإقليمية والمحلية.

وتابعت مرسي: "أنه كلما زادات الثقة الممنوحة للمرأة كلما زادت نجاحتها وإسهامتها وإصرارها على التميز والتقدم إلى الأمام"، وأشادت بالدور الذي تقوم به الدولة في رعاية ذوي القدرات الخاصة واستثمارهم لما فيه مصلحة الوطن.

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ووجهت الدكتورة مايا مرسي كلمات تشجيعية لها قائلة: "سعيدة وفخورة جدًا بهبة وبالانجاز المتميز الذي حققته، وجميع شعب مصر يضع أملنا عليكي وعلى باقي زمايلك في تحقيق مزيد من النجاحات والحصول على مزيد من الميداليات".

وتابعت: "استمري إلى الأمام، كلنا معاكي، متمنية لها ولباقي اللاعبات واللاعبين المصريين المشاركين في البطولة النجاح والتوفيق".

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