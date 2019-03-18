لقاء الخميسي بتسريحة جديدة.. والجمهور ينتقد "اللوك" الجديد

شاركت الفنانة لقاء الخميسي، متابعيها بأحدث إطلالاتها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "الخميسي" بتسريحة شعر قصيرة للغاية، تشبه تسريحات شعر الرجال، مع ارتداء "شابو" بلون "كاروهات"، وأقراط ذهب طويلة، كما اعتمدت على صيحة "مكياج" هادئة مع أحمر شفاه صريح.

وانتقد البعض من متابعيها الإطلالة، فعلق البعض: "لوك مش حلو"، وأضافت الأخيرة: "إنتي حلوة بكل حالاتك بس اللوك ده مش حلو عليكي".

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وكانت "لقاء" احتفلت مؤخرًا بعيد ميلادها بإيطاليا، وذلك برفقة زوجها، عبد المنصف، حارس وادي دجلة.

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