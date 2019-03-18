شاركت الفنانة لقاء الخميسي، متابعيها بأحدث إطلالاتها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت "الخميسي" بتسريحة شعر قصيرة للغاية، تشبه تسريحات شعر الرجال، مع ارتداء "شابو" بلون "كاروهات"، وأقراط ذهب طويلة، كما اعتمدت على صيحة "مكياج" هادئة مع أحمر شفاه صريح.
وانتقد البعض من متابعيها الإطلالة، فعلق البعض: "لوك مش حلو"، وأضافت الأخيرة: "إنتي حلوة بكل حالاتك بس اللوك ده مش حلو عليكي".
وكانت "لقاء" احتفلت مؤخرًا بعيد ميلادها بإيطاليا، وذلك برفقة زوجها، عبد المنصف، حارس وادي دجلة.
كانت هذه تفاصيل خبر لقاء الخميسي بتسريحة جديدة.. والجمهور ينتقد "اللوك" الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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