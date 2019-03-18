بالفيديو| دينا الشربيني تثير الجدل حول حملها خلال رقصها مع عمرو دياب في عيد ميلادها

أثارت الفنانة دينا الشربيني الجدل مجددًا حول حقيقة حملها، خلال احتفالها بعيد ميلادها الـ34، بصحبة النجم عمرو دياب.

وارتدت "الشربيني"، فستان فضفاض غير منقوش، يحمل اللون الأزرق القاتم، في إطلالة "كاجوال" أظهرت بطنها المنتفخة، في مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي خلال حفل عيد ميلادها، لتنهال التعليقات حول حملها، أبرزها: "هى حامل ولا ده النت"، و"هو ده حمل، ولا تصميم الفستان خلالها تظهر بالشكل ده"، و"ده حمل ولا أنا بيتهيألي".

فيما هاجم بعض رواد "فيسبوك"، و"إنستجرام" ذلك الأمر، لافتين إلى أنها نشرت صورة لها عبر "إنستجرام" بأزياء رياضية تظهر رشاقتها داخل صالة الجيم منذ أيام، ما ينفي حملها.

واحتفلت الفنانة الشابة بعيد ميلادها على نغمات أغنية عمرو دياب "أجمل عيون"، التي تتغنى بمواليد برج الحوت، الذي تنمتي إليه دينا الشربيني، وسط تمايلها على النغمات.

وتتضمن الحفل 3 "تورتات" عيد ميلاد، إحدها مزينة بصورة تجمعها مع "الهضبة"، مدون عليها باللغة الأنجليزية "عيد ميلاد سعيد دينا".

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يذكر أن الفنان عمرو دياب تربطه علاقة عاطفية بالفنانة دينا الشربيني بدأت قبل عام تقريبا، وفق مصادر مقربة من الطرفين، ويظهر "عمرو" بصحبة دينا الشربيني في كثير من حفلاته، وفي الجونة، وكثير من الأحداث الفنية.

ولم يفصح أي من الطرفين عن طبيعة تلك العلاقة، كما لم يفصحا عن أي ارتباط رسمي بينهما.

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