طريقة عمل توفي القرفة

يتناول كثير لتناول القرفه كمشروب للاستمتاع بشعور الدفء بالاضافه الى إمداد الجسم بالطاقة، والتغلب على برودة الجو، فتقدم لك طريقة عمل توفي القرفه. - مكونات صوص التوفي: 1 كوب سكر. 2 علبة قشطه جاهزة. ملعقة زبدة. لعمل "التوفي": 1. سيحي السكر في إناء على النار، ثم أضيفي الكريمة حتى يصبح السكر سائلا، ثم قلبي الخليط. 2. امزجي اللبن والسكر والزبدة معا. مكونات القرفة بالكريمة: 3 أكواب كريمة. 1/3 كوب توفي مبشور. Advertisements عود قرفة. رشة جوزة الطيب مبشور. ملعقة صغيرة فانيليا. ربع ملعقة صغيرة مستخلص لوز. الطريقة: 1. يمزج ربع كوب من الكريمة مع التوفي وعود القرفة وجوزة الطيب. 2. يوضع المزيج السابق على نار هادئة حتى يذوب التوفي. 3. يصفى المزيج وتضاف باقي كمية الكريمة. 4. أضيفي الفانيليا ومستخلص اللوز بعد التأكد من غليانها. 5. يصب المزيج ويقدم دافئ. ​

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