استطلاع رأي: الطعام الإيطالي الأكثر شعبية بالعالم

توصل استطلاع للرأي، أن الطعام الإيطالي هو المطبخ الأكثر شعبية في العالم.

وعالم المأكولات الإيطالية يحتوي البيتزا والمكرونة الأكلات الشهيرة بالعالم، وبحسب استطلاع للرأي أجرته "YouGov" وجدت أبحاث السوق أن 99 % من الإيطاليين يحبون الطعام الإيطالي، وأن أكثر من 90% من الإسبان والفرنسيين والسويديين والبريطانيين يفضلون الطعام الإيطالي فوق أي مطبخ أجنبي آخر.

وقال 90% من الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع من الفلبين وأستراليا، إن الطعام المفضل لديهم هو الإيطالي، كما توصل الاستطلاع الذي أجرته شركة الرأي العام والبيانات العالمية أن الطعام الصيني كان ثاني أكثر الأطعمة شعبية في العالم، بينما احتل اليابانيون المرتبة الثالثة، وجاء أقل الأطعمة شعبية في العالم هو المطبخ البيروفي، لكن وفقًا للقائمين على الاستطلاع ، لم يشمل الاستطلاع بيرو، لو شملت الدراسة الآراء البيروفية لكان المطبخ الفنلندي قد وصل إلى قاع الإستطلاع، وفقا لـ"foxnews".

ويعد الطعام الإيطالي ثاني أشهر المأكولات في أمريكا، على الرغم من أن الأمريكيين يحبون الطعام الأمريكي قبل أي شيء آخر، لكن المطبخ الأمريكي هو فقط المطبخ السابع الأكثر شعبية في جميع أنحاء العالم.

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