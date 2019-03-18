سيرين عبد النور تحتفل بعيد ميلاد ابنها "كريستيانو"

عايدت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، طفلها "كريستيانو"، بصورة جديدة، احتفالاً بعيد ميلاده الأول، أمس، وشاركت جمهورها لحظتها المميزة.

وقالت "عبد النور" عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور "انستجرام": "اليوم صارو سنة، ولا فهمان شي ولا عندو فكرة انو هو كبر سنة!! طفل متحكمة فيه البراءة والفرح وانشالله كل العمر".

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ودعت الفنانة اللبنانية لنجلها عبر "انستجرام"، دعوة خاصة، قائلة: "الله يحميلي ياك انت واختك يا ماما ويبعد عنكن ولاد الحرام".

ويذكر أن الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، تواصل تصوير الجزء الثالث من مسلسل "الهيبة"، بالمشاركة مع الفنان تيم الحسن.

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