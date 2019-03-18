باريس هيلتون "راقصة تعرٍّ" في ميلادها.. وكيم كارداشيان من المُشجّعين!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - على الرّغم من أنّ مُناسبة ميلاد باريس هيلتون كانت في شهر فبراير الماضي، إلّا أنّه لم يمنعها ذلك من الاستمرار في إقامة الحفلات الصّاخبة واحدةً تلوَ الأخرى بحضور ألمع نجوم هوليوود.

ففي عُطلة نهاية الأسبوع الماضي، احتفلت وريثة سلسلة فنادق هيلتون العالمية مرّةً أخرى بعيد ميلادها الـ 38، حيث أقامت حفلًا ليليًّا صاخبًا في ملهى Paris الواقع في مدينة لوس أنجلوس، بحضور صديقاتها المُقرّبات أمثال كيم وكورتني كارداشيان، ووشانتال جيفريز.

تجاوزت هيلتون الحدود هذه المرّة بإطلالتها وتصرّفاتها داخل عيد الميلاد، فعلى صعيد الأزياء، ارتدت "جمبسوت" لونه فضّي برّاق، جاء ضيّق التّصميم وبفتحة صدر ضخمة، انتعلت معها كعبًا عاليًا أسود، وتركت خصلاتها الذّهبية تنسدل دون تكلّفٍ على كتفيها.

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وإلى جانب إطلالتها المُلفتة، خطفت صاحبة عيد الميلاد الأنظار إليها بمُمارستها الرّقص على العَمود، تمامًا كما تفعل راقصات التّعرّي في الملاهي الليلية، بينما كان ضيوف الحفل يصرخون ويُصفّقون تشجيعًا لها.

ومن الحضور الذين شجّعوا باريس في ليلتها الصّاخبة، صديقتها وموظّفتها السّابقة "كيم كارداشيان"، إذ نشرت الأخيرة فيديو لهما، وعلّقت عليه قائلةً: "حتّى وإن كان عيد ميلادك مُنذ عدّة أشهر، بهذه الطّريقة تحتفل شهرًا بعد شهر.. إنّها تستحقّها".