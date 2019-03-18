كيت ميدلتون بالأخضر الزّمرّديّ في يوم القدّيس باتريك.. والحذاء بـ700 دولار!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تألّقتْ كيت ميدلتون، بإطلالة خضراء أنيقة، أثناء حضورها عرض الحرس الأيرلنديّ في هونسلو، للاحتفال بيوم القدّيس باتريك في لندن، يوم أمس الأحد.

وبدتْ إطلالة دوقة كامبريدج، مشرقة خلال وصولها إلى ثكنات الفرسان، وهي ترتدي فستان المعطف، من توقيع علامتها المفضّلة، "ألكساندر ماكوين" باللّون الأخضر الزمرديّ، مع بروش شامروك ذهبيّ.

ونسّقتْ كيت زيّها، مع إكسسوار شعر على شكل وردة عملاقة بظلّ مطابق، وقفّازات سوداء، وحذاء مصنوع من جلد الغزال الأسود، بتوقيع "جيانفيتو روسي" Gianvito Rossi، تميّز بكعب سميك مكتنز، ومقدّمة كلاسيكية مدبّبة، ويبلغ سعره نحو 700 دولار.

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وأنهتْ الدوقة إطلالتها، بزوج من الأقراط الماسية من كيكي ماكدونو، مزيّنة بالتورمالين الأخضر والجمشت.

في عرض العام الماضي، كانت ميدلتون حاملًا في شهرها الثامن، بابنها الأمير لويس، وكانت ترتدي نفس الأقراط، وحذاء من "تودز"، بمظهر مماثل.