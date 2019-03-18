موجة من الجدل على "إنستغرام" بسبب بقع داكنة في منزل كايلي جنير

أثارت بقع داكنة في منزل الممثلة كايلي جينر حيرة وتساؤلات متابعها على "إنستغرام"، لكن جينر قررت الإجابة على التساؤلات، وشاركت بعض مقاطع الفيديو التي تظهر طبيعة البقع، وكشفت المليارديرة الصغيرة البالغة من العمر 21 عامًا أن البقع هي جزء من ورق الحائط الخاص بها.

وأشارت كايلي، التي قامت بتغير صورتها الشخصية على "إنستغرام" يوم السبت وهي ترتدي" جامبسوت " رمادي مع عقد مرصع بالجواهر ونظارة شمسية، البقع السوداء ليست بقع سوداء بل بقع ذهبية وردية وهي جزء من ورق الحائط ، وفي صورة أخري قامت بالتضليل على البقع وتوضحيها أكثر و قالت مازحة: " لا أريد أبدًا رؤية هذا السؤال مرة أخري".

وفي وقت سابق نشرت كايلي صورة، من دون ماكياج ومع ملابس رياضية، وزوج من الأحذية الرياضية، ومشيرة إلى أنها حصلت على كدمات أثناء قيامها برياضة التزلج، كما نشرت الممثلة صورة تجمعها مع ابنتها ستورمي البالغة من العمر عام واحد ،وهي تحتضنها وهي مستلقية على السرير.

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