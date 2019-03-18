تألقي بنظارة الفراشة هذا الصيف

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ
تتربع نظارة الفراشة "Butterfly Sunglasses" على عرش النظارات الشمسية في صيف 2019؛ حيث يظهر هذا الموديل في تشكيلات الماركات العالمية مثل Chanel وGucci وCeline وBurberry.
وأوضحت خبيرة الموضة الألمانية ماريا هانز أن نظارة الفراشة هي – كما يتضح من اسمها- نظارة تتخذ شكل الفراشة، تمتاز بعدسات ضخمة تعمل على توفير حماية كافية للعين من الأشعة فوق البنفسجية الضارة.
وأضافت هانز أن نظارة الفراشة تمتاز بطابع مفعم بالرقة والأنوثة، وتمنح المرأة إطلالة لافتة للأنظار تعكس جرأتها وتفرد أسلوبها. ولتأكيد طابع الجاذبية والفخامة تزدان النظارة باللآلئ أو الكريستال أو التدريج اللوني للعدسات.
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