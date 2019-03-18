بالصور| تألقي في فصل الصيف على طريقة "روبيرتو كافالي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بسمة مشالي:

أطلق مصمّم الأزياء الإيطالي روبيرتو كافالي مجموعته لربيع وصيف 2019-2020 تميزت بالأحذية الجلدية، ونشرها عبر الصفحة الرسمية بموقع "إنستجرام".

واستوحى المصمم مجموعته من الحياة البرية، وظهرت بقوة خلال طبعات الغابة ذات الألوان المبهجة غلب عليها اللون الأخضر والبيج والأسود على الأبيض.

Advertisements

وجاءت الأحذية ذات الكعب العالي العريض، الشانكي Chunky heels، والمغلقة من الأمام فقط ورقبة عالية، والمفتوحة المطرزة بالرسومات، حيث إن هذا النوع من الأحذية كان قد انتشر العام الماضي ليصبح موضة الموسم الحالي أيضًا، ويدعم القدم ويعطي سهولة أكثر عند المشي، وهو مناسب للسهرات والمناسبات الرسمية.

كما ظهرت على منصة الموضة الأحذية "البلاتفورم" ذات الكعب العالي بأشكال مختلفة ومميزة، ومنها ذات الكعب العالي على أشكال هندسية Spool heels.

يستعرض لكم "الخليج 365" خلال الألبوم المرفق بالموضوع أبرز تصميمات الأحذية لمصمّم الأزياء الإيطالي روبيرتو كافالي مجموعته لربيع وصيف 2019-2020.