دون حرمان.. كيف تخسر كيلوجرام يوميا؟ طالع هذه الأنظمة الغذائية

محمد اسماعيل - القاهرة - ميرنا عادل

أحيانًا يتحمس الفرد إلى اتباع نظام غذائي لأجل خسارة الوزن والحصول على جسم رشيق، دون معرفة ما يحتاجه من الطعام والشراب والأنسب من تلك الحميات الغذائية، ما يجعله عرضة لحرمان جسمه من عناصر مهمة قد تساعد على فقدان الوزن.

لذلك يقدم لك "الخليج 365" أفضل 5 أنظمة غذائية لخسارة الوزن بفاعلية، وفق ما ذكر موقعي "health line" و"medical news today":

- دايت Dukan

نظام غذائي يعتمد على البروتين ويتجاهل عنصر الكاربوهيدرات. يتناول الفرد فيما يقرب من 1000 سعرة في اليوم، معتمدًا بشكل أكبر على البروتين.

ومن العناصر الغذائية التي عليك الالتزام بها، منتجات الألبان خالية الدسم، واللحوم منزوعة الدهون، والبيض والأسماك والمحار، مع الالتزام بشرب على الأقل لتر ونصف من المياه، ومسموح بملعقة من زيت الزيتون يوميًا.

وتظهر نتائج الحمية الغذائية في الفترة ما بين الأسبوع الثامن إلى العاشر، يخسر فيها الشخص نحو 15 كليوجرامًا

أما سلبيات الحمية، خسارة الوزن سريعًا والتي تجعل الفرد يفقد بعض العضلات؛ لذا ينصح خبراء التغذية ممارسة الرياضة أثناء تلك النظام للحفاظ على الكتلة العضلية.

- دايت منخفض الدهون

ينصح الأطباء مرضى القلب والكوليسترول وأصحاب الضغط المرتفع بهذه الحمية وتناسب البدناء لخسارة الوزن بشكل أسرع، وتعتمد على الخضروات والفاكهة، وتقليل تناول المنتجات الحيوانية وكذلك تقليل نسبة الدهون لتصل إلى 10% من إجمالي السعرات الحرارية خلال اليوم الواحد.

غير أنَّ هذه الحمية ثبتت عدم فاعليتها بعد فترة كبيرة؛ لتأقلم الجسم عليها ما يعمل ذلك على ثبات حرق السعرات.

- دايت Atkins

يعتمد على تناول كميات كبيرة من البروتين والدهون مع تجنب الكربوهيدرات بشكل تدريجي؛ للحفاظ على شهيتك وتحقيق التوازن في الإحساس بالجوع،

تقي تلك الحمية من مشاكل دهون الكربوهيدرات وتجويف البطن، وذلك بالالتزام بتناول الفواكه غير النشوية مثل الفراولة والتوتو والكنتالوب، وأيضًا تناول الخضروات قليلة النشويات مثل الطماطم والخس، البصل والسبانخ.

أما اللحوم والأسماك؛ فإليك السالمون والسردين والتونة والمحار والجمبري، وجميع أنواع اللحوم والدواجن ولكن يجب أن تكون قليلة الدهون. وبالنسبة للجبن المناسبة، هي الجبنة الزرقاء والشيدر والبارميزان والقريش والموزيلا.

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يلزم متبع تلك الحمية بلتر ونصف من المياه يوميًا، مع الاقتصار على كوب أو كوبين من الشاي أو القهوة. أما الزيوت تكون بمكيات ضئيلة ولا يُضاف إليها سكر، مثل زيت السمسم والمايونيز وزيت الزيتون.

- دايت HCG

ينصح خبراء الأغذية في اتباع هذا النظام إذا كان لديك مناسبة مهمة وتريد فقد العديد من الكيلوجرامات في وقت وجيز، باتباعه، إذ ستخسر ما يقرب من كيلوجرام في اليوم الواحد.

يعتمد هذا النظام على تناول سعرات تبلغ 500 سعرة حرارية في اليوم الواحد مع تجنب الدهون.

وتتناول في هذا النظام من الأسماك: "الإستاكوزا والجمبري" وجميع أنواع السمك الأبيض، بكمية لا تزيد عن 200 سعرة حرارية يوميا.

أما الخضروات، تأكل ما شئت منها، ما دمت لا تتخطى مقدار الكوبين، أما الفواكه فيكفيك ثمرتين في اليوم من (التفاح - الفراولة – البرتقال – التوت).

ومن سلبياته فقدان الكثير من العضلات؛ لذا ينصح الأطباء باتباعه لفترة صغيرة للحصول على الغرض في فترة وجيزة، والتخلي عنه فورًا.

- دايت الصيام المتقطع

وهو الأعتماد على تناول وجبات يومك لمدة 8 ساعات في اليوم والصيام لمدة 16 ساعة المتبقية، وذلك من خلال تقسيم الوجبات في الـ 8 ساعات.

حيث يعتمد الفرد على تناول وجبات صغيرة وثمار نيئة خلال النهار والأعتماد الكامل يكون على وجبة كبيرة في الليل ويتم حساب السعرات فلا يزيد عن 600 سعر في اليوم الواحد، وبالفعل ثبت نجاح ذلك النظام الغذائي في خسارة الوزن بطريقة صحية ولكن لا ينصح الأطباء به كبار السن والأطفال والمراهقين وبالطبع الحوامل.

- دايت منخفض الكربوهيدرات

يعتمد هذا النظام على حصر مقدار الكربوهيدرات إلى 150 جرامًا في اليوم، حيث الاعتماد الكامل على الدهون لتكون هي الوقود بدلًا من الكربوهيدرات المعقدة التي تنتشر بها العديد من الأضرار.

الحمية مفيدة جدا للأشخاص ذوي السمنة المفرطة، فهي تقلل شهيتك، وسريعة جدا لفقدان الوزن.

يجب الالتزام في تلك الحمية بتناول اللحم الأحمر البقري والضأن، وكذلك الدجاج، وغيرها من الحيوانات التي تتغذى على العشب. وكذلك السمك ويقتصر على السلمون، أما البيض مسموح الصفار والبياض ولكن الالتزام بكميات محددة.

أما الخضراوات والفواكه فتناول منها ما شئت ما دمت لا تخرج عن المسموح بالسعرات الحرارية. والمكسرات تقتصر على اللوز والجوز وبذور عباد الشمس، لكن منتجات الألبان تقتصر على الجبن والزبدة واللبن الرايب، أما الدهون والزيوت فمسموح بزيت جوز الهند والزبدة وزيت الزيتون.