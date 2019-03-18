أمور يجب تغييرها في حياتك العاطفية

مع تحرّك الكواكب باستمرار، يمكن أن يتطلع الجميع إلى نوع من أنواع التغيير في علاقتهم العاطفية، أو وضع العلاقة بشكل عام. حتى لو كانت 2018 جيدة لكِ على المستوى العاطفي، تأكدي أن مع بعض التغييرات الطفيفة في طريقة تعاملكِ مع علاقتكِ العاطفية، من المؤكد أن 2019 ستكون رائعة بدورها أيضًا.

لمساعدتكِ على اتخاذ الخطوات الصحيحة نحو علاقة عاطفية أفضل في عام 2019، هنا هو ما تحتاجين إلى القيام به وتغييره، بناء على برجكِ.

1- برج الحمل

يُعرف عن برج الحمل اندفاعه الشديد تجاه الأشياء التي يحبها أو يرغب في الحصول عليها. على الرغم من أنهم أشخاص طموحين، إلا أنهم عادة ما يفتقرون إلى الصبر اللازم الذي يوفر لهم المكانة التي يريدونها في الحياة. 2019 هو عام العمل والحب لبرج الحمل، فقط إذا تعلموا كيفية التوازن بين الاثنين. لا يوجد ما هو خطأ في الرغبة في العمل الجاد والتقدم في السُلم الوظيفي لكن إذا كان يرغب أصحاب هذا البرج في الحفاظ على العلاقات العاطفية قوية وسليمة هذا العام، فإن العثور على مزيد من التوازن أمر أساسي.

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2- برج الثور

أصحاب برج الثور هم أشخاص يعشقون المثالية في كل ما يفعلون. هم ناس يفضلون الاستقرار وراحة البال على أي شيء آخر. هم مخلصون لشركاء الحياة ولا يحبون التغييرات المفاجئة، ولذلك يجب على أصحاب هذا البرج الاستعداد النفسي لما تقدمه لهم 2019 من مفاجآت في العلاقات العاطفية. هذه السنة تعدهم بمواجهة بعض التحديات والعقبات في علاقاتهم العاطفية، والتي ستتطلب منهم التخلي عن عنادهم وعدم رغبتهم في التضحية، من أجل الحفاظ على علاقاتهم مع شركاء الحياة.

3- برج الجوزاء

عندما يتعلق الأمر بالعلاقات العاطفية، أصحاب برج الجوزاء هم الأقل حظاً. لكن 2019 تعدهم بمكافأة كبيرة في هذا النطاق، فقط إن تخلوا عن فكرة الهروب من المصاعب التي تعطي عنهم الإنطباع بأنهم غير قادرين على الالتزام مع شخص واحد، وأنهم أشخاص محبين للدراما العاطفية. سيكون هذا العام هو عام الحظ في العلاقات العاطفية، فقط إن تحلّوا بالقليل من الصبر حتى مع الدراما المحتملة التي ستجلبها تلك العلاقة إلى حياتهم.

4- برج السرطان

يشتهر أصحاب برج السرطان بانجرافهم وراء عاطفتهم إذ أنها المحرّك الأساسي لهم. هذا العام هو لكشف الحقائق ومعرفة أصحاب هذا البرج أن الحل يكمن في معرفتهم كيف يحبون، وأن الخلل ليس في العلاقة نفسها. هذا العام سيكون خالي تماماً من العلاقات السامة، فقط إن تعلم أصحاب هذا البرج تقدير أنفسهم أولاً. لأولئك الاشخاص المتواجدين في علاقة حالية، من المؤكد أن في هذا العام سيكون هناك بعض الضغوط الجديدة على العلاقة والتي ستتطلب من أصحاب البرج التحلي ببعض الانضباط للتغلب عليها.

5- برح الأسد

بدلاً من العمل بمفردهم هذا العام مع المحاولات والتجارب الفاشلة لإصلاح كل شيء في العلاقة، يجب على أصحاب برج الأسد أن يعملوا مع شركاء الحياة على حل أي مشاكل أو صعاب تمر بها العلاقة هذا العام. هذه السنة ستدور بأكملها حول معرفة برج الأسد أخيراً كيف يحب ويقدّر نفسه، وبالتالي، كيفية تعزيز ثقته في نفسه وزيادة قدرته على تلبية احتياجاته العاطفية.

6- برج العذراء

سوف تكون الحياة العاطفية لبرج العذراء مستقرة هذا العام، فقط إذا تخلّى أصحاب هذا البرج عن بعض الادعاءات الزائفة التي يؤمنون بها، مثل أن العلاقات هي مصيدة للحصول على الأطفال. في بعض الأحيان يمكن أن يتم تضليل أصحاب هذا البرج مع وجهات النظر المربكة التي تجعلهم ضعفاء أمام الأكاذيب، بحيث ينتهي بهم الأمر باتخاذ خيارات خاطئة في حياتهم الشخصية. إذا تعلموا الاستثمار في مشاعرهم، وأن يكونوا أكثر اعتدالاً في حبهم، ستكون علاقاتهم ناجحة بشكل ملحوظ.

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7- برج الميزان

القفز إلى الإستنتاجات وبناء واقع مغاير تمامًا للحقيقة، هو من أكثر ما يميز أصحاب هذا البرج. إذا كان يريد برج الميزان حقاً أن تزدهر علاقته هذا العام، فيجب عليه أن يتواصل بشكل أفضل مع شريك الحياة والتحدث حتى في أصغر التفاصيل من أجل إنجاح العلاقة. عند قيام برج الميزان ببذل بعض المجهود في العلاقة، سيظل شريكه تحت تأثيره مدى الحياة.

8- برج العقرب

برج العقرب هو برج يعشق السيطرة. أصحاب هذا البرج يعيشون ليشعروا بالقوة والسيطرة على كل من حولهم. لكن هذا العام عليهم بالتخلي عن هوس السيطرة إذا أرادوا أن ينعموا بعلاقة عاطفية جيدة. سيكون هذا العام عظيمًا للتجربة، الأجواء اللطيفة وتخطي حواجز الماضي. نعم! فقدان السيطرة قد يكون شيئًا مخيفًا للغاية بالنسبة لهم، لكن ستفوتهم متع لا حصر لها إن لم يتخلوا عما يعيقهم.

9- برج القوس

هم أشخاص مفرطو الثقة، وفي حين أن هذا الامر يعمل بشكل جيد لهم في جميع جوانب حياتهم، لكن سوف تتأثر علاقاتهم إذا لم يلتفتوا إلى شركائهم أولاً. إنه لأمر رائع للغاية معرفة قيمة النفس والافتخار بها، لكن على أصحاب هذا البرج أن يتذكروا دائماً أن يقدّروا شركائهم وألا يأخذونهم على أنهم أمر مسلم به.

10- برج الجدي

معروفين عادة بإنفصالهم العاطفي: العلاقة العاطفية بالنسبة لهم لا تأتي بسهولة. 2019 قد يكون العام لتغيير ذلك. هذه السنة، يحتاج أصحاب هذا البرج إلى أن يكونوا منفتحين للتغيير والتعبير غير العادي عن الحب، وهذا يمكن أن يفتح أبواب لم يكونوا قد عرفوا وجودها من قبل. بمجرد أن يتمكنوا من رؤية القوة في أنفسهم، سيكونون مجهزين ليكون لديهم العلاقة التي يريدونها.

11- برج الدلو

أصحاب هذا البرج هم بغاية الرقة، العاطفة والتفاهم. مع ذلك، فإن طبيعتهم الانطوائية يمكن أن تجعلهم منفصلين عاطفياً عن شركائهم. إنهم يحلمون بامتلاك العلاقة المثالية التي قد يكونوا بها الآن، لكنهم فقط بحاجة إلى دعوة شريكهم الى عالمهم الخاص من الأحلام والخيال، بحيث يمكن بناء ذلك الاتصال العاطفي القوي الذي كانوا يبحثون دائماً عنه في العلاقة.

12- برج الحوت

2019 هو عامهم في جميع جوانب الحياة، ومع ذلك، يحتاجون فقط إلى جهد إضافي لجعل شريكهم يشعر بالتقدير. بما أن حياتهم المهنية في ذروتها هذا العام، فقد يتشتتوا قليلاً عن علاقتهم. لذا، القليل من إعادة الانتباه للعلاقة سيكون جيّد لهم للغاية. إنه عام عظيم للحب بالنسبة لهم، وهذا يمكن أن يكون وقتاً لاكتشاف المشاعر الرومنسية أو إعادتها وإصلاح الحياة العاطفية!

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