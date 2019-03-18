اكتشفي إذا كنتي من ضمن أكثر 5 أبراج عرضة للمشاكل

قد تلتقين بأشخاص مُعرّضين للمشاكل أكثر من غيرهم، حتّى أنّه من الممكن أن تكوني أنتِ من بين هذه الناس. شخصيّتكِ تلعب دورًا في تعرّضكِ للعديد من المصائب التي تجعلكِ تعيشين حالة من الدراما والإحباط. 5 أبراج هي الأكثر عرضة للمشاكل... هل أنتِ واحدة منها؟ اكتشفِ ذلك:

برج الثور: إن شخصية برج الثور عنيدة، ولا تتقبّل آراء الآخرين، فهي دائماً ترى نفسها على حقّ. العناد الزائد وعدم الإعتراف بصحّة كلام الطرف الآخر، يجعل مولود هذا البرج يعيش في دوامة مليئة بالدراما والمشاكل. هذا الأمر ينعكس أيضاً سلباً على علاقته مع الآخرين لدرجة أنّه قد يبقى وحيداً من دون أصدقاء..

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برج العقرب: إن المشاكل تلاحق مولود هذا البرج أينما كان حتّى أنّه يبحث عنها في أيّ وقت كان. مولود هذا البرج هو من الشخصيات التي تجد صعوبة في تكوين صداقات لأنّه ببساطة لا يثق بالآخرين، كما أنّه غامض في طبعه ويميل إلى الانتقام في حال تمّ جرحه أو الإساءة إليه (لهذا السبب صنّف برج العقرب من أكثر الأبراج التي لا تسامح أبداً). لذلك، المشاكل مع الآخرين لا تنتهي، خصوصًا أنّه يشكّ بهم على الدوام.

برج الجوزاء: صحيح أنّ مولود برج الجوزاء يتمتّع بروح مرحة، إلاّ أنّه سرعان ما يعيش حالات الاكتئاب بشكل فجائي ومن دون سبب. هذه الازدواجية في شخصيّته هي سبب المشاكل التي يتعرّض إليها، إذ من الصعب التعامل مع هذه التقلّبات.

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برج الميزان: يسعى مولود هذا البرج للعيش في سعادة مطلقة. لكن للأسف، الحياة ليست مثالية كما يظنّ، الأمر الذي يجعله يعيش خيبات أمل. عدم توقّعه للشيء، يُحبطه وقد يلقي اللوم على الآخرين. الأمر الذي يزيد من وطأة المشاكل التي يواجهها في حياته.

برج الدلو: المشاكل لا تكفّ عن ملاحقة مولود برج الدلو. لماذا؟ لأنّه يعيش وفق إيقاعه الخاص، ويتصرّف وفق قناعاته فقط. هذا الأمر طبعاً من الصعب تقبّله، حتّى أنّه قد يخطئ في اتّخاذ قراراته ممّا يضعه في مواقف محرجة وليس من السهل الخروج منها.

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