تعرفي علي الأبراج التي لا تنسى الحب الأوّل أبدًا

"نَقِّل فؤادك حيث شئت من الهوى ما الحبّ إلاّ للحبيب الأوّل"... هكذا يرى الشاعر أبو تمام العشق! فبالنسبة له، إن الحب الأوّل يبقى في ذاكرتنا إلى الأبد

على ما يبدو أن رأي علم الفلك يتوافق مع رأي الشاعر، إذ إنّه كشف عن 5 أبراج لا يمكن أن تنسى الحبيب الأول مهما مرّت عليه السنوات. هل أنتِ واحدة منها؟ اكتشفِ التفاصيل:

برج الثور: إن مولود هذا البرج من أكثر الشخصيات الرومانسية التي لا يمكن أن تنسى الحبيب الأوّل مهما كانت الظروف. من المعروف أن برج الثور حساس ومخلص، الأمر الذي يصعب عليه التخلّي عن حبّه الأوّل. لكن، هذا لا يعني أنّه لن يقع في الحب مرّة أخرى، إلاّ أنّه يبقى تحت تأثير الحبيب الأوّل

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برج السرطان: إن مولود هذا البرج حساس جدًّا ورومانسي للغاية، لذلك فالحب الأوّل بالنسبة له مميّز كونها المرّة الأولى التي يصبّ كلّ مشاعره واهتمامه في شخص واحد! برج السرطان هو من الشخصيات التي تتعلّق كثيراً بالآخرين وخصوصًا إن تشارك الطرف الآخر معه تجربة عاطفية قوية، فيبقى محفوظاً في قلبه إلى الأبد، حتّى ولو تأذى من الحبيب الأوّل.

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برج الأسد: إن مولود هذا البرج عاطفي للغاية، حين يقع في الحب للمرّة الأولى فإن مشاعره تكون قوية للغاية. بما أن التجربة الأولى في العشق تكون من دون أيّة خبرة، فإن الأسد يسلّم روحه، قلبه وعقله في هذه العلاقة العاطفية، ما يعني أن أيّ علاقة أخرى لن ترتقي إلى المشاعر الجياشة التي كانت في العلاقة الأولى السابقة.

برج العقرب: إن مولود هذا البرج حساس ورومانسي، يعيش من أجل تجربة العشق فتكون مشاعره قوية للغاية. على الرغم من أن الحب الأوّل ليس بالضرورة العشق الوحيد في حياة برج العقرب إلاّ أنّه الحب لذي لا يمكنه أن ينساه مهما مرّت السنوات. لا يستطيع هذا البرج أن يثق بالآخرين ممّا يصعب عليه الدخول في علاقة حبّ جديدة، لذلك فهو غالباً ما يتذكّر تجربته الأولى في العشق لأنّ في هذه المرحلة كان يختبر كلّ مشاعره الجديدة

برج الحوت: إن مولود هذا البرج من أكثر الأبراج الرومانسية. كلّما استمع إلى الموسيقى الهادئة، كلّما تذكّر الحبيب الأوّل وأصبح بحالة من التأثّر الشديد. حين يقع برج الحوت في العشق، وبما أن التجربة الأولى هي عبارة عن كلّ شيء بريء وجميل، فهي ستترك أثرها الكبير في داخله. في الواقع، إن فكرة الوقوع حب شخص آخر غير الحبيب الأوّل ترعب مولود برج الحوت لسنوات طويلة، وحين يتمكّن من تجاوز ذلك الخوف فهو بطبيعة الحال لن يتمكّن من النسيان.

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