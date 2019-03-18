حمام الحليب.. ينبوع الجمال للبشرة الجافة

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ

يعد الجفاف عدوا لدودا للبشرة؛ حيث يحرمها من نداوتها ونضارتها ويسلبها شبابها وحيويتها.

ولمحاربة جفاف البشرة ينصح فنان التجميل الألماني باتريك مالدينجر بإجراء حمام الحليب، الذي يعد سر جمال كليوباترا؛ حيث يعمل الحليب على تهدئة البشرة وترطيبها ليمنحها ملمسا مخمليا.

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كما يحتوي الحليب على حمض اللبنيك، الذي يعمل على تجدد الخلايا، ليعيد للبشرة مظهرها الوردي المفعم بالشباب والحيوية.

ويسهم حمام الحليب أيضا في تخفيف متاعب مرضى التهاب الجلد العصبي؛ حيث يهدئ من البشرة المتهيجة، التي تعاني من الجفاف والحكة والخشونة.

ولهذا الغرض ينبغي تسخين لتر إلى لترين من الحليب كامل الدسم لمدة قصيرة، ثم إضافته للماء، الذي ينبغي ألا يكون ساخنا للغاية؛ حيث ينبغي أن تتراوح درجة حرارته بين 35 و38 درجة. كما لا يجوز استعمال جل الاستحمام بعد حمام الحليب، كي لا يؤثر ذلك بالسلب على مفعول الحليب.