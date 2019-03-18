إطلالة "كاجوال" للأميرة يوجيني في ظهور رومانسي مع زوجها

التقطت عدساتُ الكاميرا، أحدث ظهور للأميرة يوجيني برفقة زوجها “جاك بروسبانك” في إطلالة كاجوال بسيطة، حيث بدا الثنائي في غاية السعادة والرومانسية أثناء خروجهما متشابكي الأيدي من نادي “ماي فير” في نيويورك. وظهرت أميرة يورك البالغة من العمر 28 عامًا، مرتدية قميصًا زيتونيًا نسّقته مع بليزر وبنطلون أسود، مع بوت أسود وحقيبة بوجه قطّة ومزينة بالذهب من علامة “تشارلوت أوليمبيا”.

وبحسب ما نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية من صور، اعتمدت الأميرة مكياجًا بسيطًا للغاية أبرز جمالها الطبيعي، كما اختارت تسريحة بسيطة أيضًا. اكتملتْ أناقةُ الأميرة بعصريّة زوجها “جاك” 32 عامًا، الذي ارتدى معطفًا أسود نسّقه مع بنطلون وحقيبة بنفس اللون، بينما أكمل إطلالته بآيس كاب رمادي ووشاح وحذاء رياضي باللون الكحلي.

يُذكر أنّ حفل زفاف الثنائي كان في قلعة وندسور في شهر أكتوبر العام الماضي، في حفل أسطوري لا يُنسى. وتعدُّ الأميرة يوجيني واحدةً من أفراد العائلة المالكة القلائل النشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، منذ أن انضمّت إلى “إنستغرام” في مارس العام الماضي، كما أنها تنتظم في مشاركة منشورات منذ ذلك الوقت، حتى حظيت بما يصل إلى 648 ألف متابع.

وفي آخر منشوراتها على “إنستغرام” شاركت أميرة يورك مؤخرًا صورة نادرة من جلسة التصوير الرسمية لخطوبتها، احتفالًا بمرور عام على الخطوبة التي تمّت في شهر يناير من العام الماضي.

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