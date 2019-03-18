تزيني بإطلالات بيضاء من وحي الملكة رانيا

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 18 مارس 2019 01:36 مساءً - في حين تخشى كثير من النساء أن تقترب من اللون الأبيض، خوفاً من أن يبدين أسمن أو أن يخطف بريق بشرتهن، تذهب الملكة رانيا الهاشمية بثبات إلى الأبيض حتى أنه يشغل حيز كبير ضمن إطلالاتها.

فإذا مررتِ بين إطلالاتها ستجدين الأبيض هو اللون الأكثر تكراراً، وهو اختيار يتوافق مع اتجاه الأزياء التي تعتمدها الملكة رانيا، فهي تحقق التوازن بين الفخامة والأناقة والبساطة معاً، فرغم أن أناقتها حديث الصحافة العالمية إلا أنها لا تكسر قواعد الأزياء التي تناسب الملكات، تتابع الموضة وتقتني منها ما يناسبها.



القميص الأبيض الأنثوي في صدارة إطلالات الملكة رانيا

تنوع الملكة رانيا في اختيار اللون الأبيض، ولكن القطعة الأكثر تكراراً هي القميص الأبيض الأنثوي، فهي تنسقه على تنورة أو بنطلون في أغلب زيارتها الميدانية، ولا تزينه بأي تفاصيل إضافية أو مجوهرات قوية فقط تكتفي بقطعة أنيقة من خامات فاخرة وتعتمد على الأبيض ليكون نقطة ارتكاز الأناقة.

وعندما تحيد الملكة رانيا عن قصة القميص الأنثوي التقليدي تذهب للبلوزات البيضاء المزودة بياقة مختلفة، سواء على شكل رباط عنق أو النصف ياقة التي تزين العنق.

الملكة رانيا لا تخشى الإطلالات البيضاء من الرأس إلى القدم

نعم، لأنها صاحبة قوام مثالي، فهي تختار الإطلالات البيضاء من الرأس حتى أخمص القدمين بثبات وتعلم أنها ستمنحها إطلالة ملائكية تناسبها، فظهرت الملكة رانيا في عدة إطلالات ببدلات بيضاء بالكامل، أو فساتين مقسمة إلى قطعتين وعادة ما تزينها بحزام بالأبيض أيضاً.



المونوكروم شعار التباين الذي ترفعه الملكة رانيا

تباين الألوان جزء من الأناقة، وسلاح في يد أي امرأة تريد أن تبدو مختلفة، وعندما تذهب الملكة رانيا للعبة الألوان والتباين فهي دائماً ما تكون صريحة وواضحة بمزج الأبيض، لونها المفضل، مع الأسود، فهو ليست مزيج يزين إطلالة المرأة بينما هو منطقة أمان لا يختلف عليها أحد، فمزج الألوان أمر شديد الحساسية وقد يفسد الإطلالة بالكامل، أما الأبيض والأسود فهو المزيج الأقوى والأوضح الذي يزين إطلالة المرأة دون منافس.

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شاهدي مجموعة من إطلالات الملكة رانيا التي يزينها الأبيض: