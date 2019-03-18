الجينز الضيق مع ملابسك على طريقة مرمر محمد

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 18 مارس 2019 01:36 مساءً - بالرغم من حبها للبناطيل القماشية والقطع الكلاسيكية بشكل كبير، إلا ان الجينز أساسي أيضا بخزانة مدونة الخليج المحجبة مرمر محمد، تعتمده بأكثر من طريقة ، جمعنا لك بعضها لتستلهمي منها ما يناسبك.



الجينز الضيق أو الـ Slim يناسبه بعض القطع خاصة للصبية المحجبة، لكي تمنحك إطلالة محتشمة وعصرية في الوقت نفسه، كـ السويت شيرت الواسع من بالنسياغا Balenciaga الذي اعتمدته مرمر لإطلالة تناسبك طوال اليوم، كما أنها مناسبة لكل أجسام الصبايا.





ولكن بشكل أكثر كلاسيكية، اعتمدت مرمر على الجينز الممزق، مع جاكيت ضيق من الخصر ومنفوش قليلا من لويس فيتون Louis Vuittion، اختارت معه حذاء بكعب عال أبيض، ولم تتخل عن الحجاب أبيض، للمسة مريحة للعين، وإطلالة هادئة.





مع البلوزات أو التوب الخفيف، الجينز سيكون خيارك العصري، خاصة إذا نسقته مع كادريغان مفتوح، كالأبيض الذي اعتمدته مرمر، مع حذاء رياضي كاجوال وملفت، بألوان عصرية.





اعتمدته كذلك مع سويت شيرت الآرمي أو المعروف بملابس الجيش، اختارته طويلا مع بعض الرسومات والكتابات العصرية، لترتديه على جينز داكن اللون، وحذاء رياضي رمادي.

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المعاطف الطويلة من القطع الرائجة بشكل كبير هذا العام، والجينز الضيق هو أحد أنسب الطرق التي يمكن أن تنسقيها مع هذه القطعة العصرية، ولأن مرمر تحب المعاطف الطويلة بشكل كبير، وكثيرا ما تختارها بإطلالاتها اليومية، فعادة ما تنسقها مع الجينز الداكن اللون، ولكنها تنوّع في اختيار الكعب العالي أو الحذاء الرياضي، كالمعطف الأزرق المخطط بالطول، مع الجينز لإطلالة حيادية، مع السنيكرز والطرحة البيضاء.

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