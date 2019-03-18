انت الان تتابع تفاصيل خبر الصين اعتقلت 13 ألفاً في شينجيانغ ذات الغالبية المسلمة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 18 مارس 2019 12:51 مساءً - قالت السلطات الصينية إنها ألقت القبض على ما يقرب من 13 ألف شخص، وصفتهم بـ"الإرهابيين" في منطقة شينجيانغ ذات الغالبية المسلمة منذ 2014.

وأدرجت بكين هذه الأرقام في تقرير حكومي عن الوضع بالإقليم المضطرب الواقع في شمال غربي البلاد؛ في مسعى للرد على الانتقادات المتزايدة بشأن اعتقال ما يقرب من مليون شخص من أقلية الأويغور وغيرها من الأقليات العرقية ذات الغالبية المسلمة.

وجاء في التقرير المطول والصادر اليوم الاثنين، أن "القضاء على التطرف على أسس قانونية" بإقليم شينجيانغ قد نجح في كبح صعود وانتشار التطرف الديني، وفقاً لـ"الحرة".

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وتقول منظمات حقوقية إن السلطات في شينجيانغ اعتقلت نحو 228 ألف شخص خلال عام 2017، مشيرة إلى أن هذه الاعتقالات تشكل نسبة نحو 21% من الاعتقالات بالصين في العام ذاته.

في حين تقول واشنطن إن الحكومة الصينية كثفت، في العام الماضي، حملتها ضد أقلية الأويغور المسلمة بإقليم شينجيانغ، واحتجزت تعسفياً 800 ألف شخص، وربما أكثر من مليوني شخص في معسكرات احتجاز، بهدف محو هوياتهم الدينية والعرقية.

وتصف الصين المعسكرات بأنها مراكز تدريب مهني، وتقول إن المشاركة فيها طوعية، في حين يقول معتقلون سابقون إنهم احتُجزوا في ظروف سيئة وأُجبروا على التخلي عن الإسلام، وإعلان ولائهم للحزب الشيوعي الصيني.

وشملت انتهاكات حقوق الإنسان في الصين أيضاً، عمليات القتل التعسفي وحالات الاختفاء القسري والتعذيب.