انت الان تتابع تفاصيل خبر ثالث حادث في يومين.. قتيل وجرحى بانقلاب حافلة تقل سودانيين بمصر والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 18 مارس 2019 12:51 مساءً - لقي سوداني مصرعة وأُصيب 13، في حادث انقلاب حافلة كانت تقلّ سودانيين، على الطريق الصحراوي عند الكيلو 60 أبو سمبل أرقين البري، جنوبي محافظة أسوان المصرية.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن سيارات الإسعاف والشرطة قد وصلت إلى مكان الحادث، وأن التحقيق مستمر للكشف عن أسبابه.

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وهذا الحادث هو الثالث في يومين، حيث لقي شخص مصرعه وأُصيب 16 آخرون، يوم الأحد، في حوادث مرورية في مصر، منهم 11 معلماً إثر اصطدام حافلتهم بحاجز خراساني على طريق ساحلي، وانقلابها من جراء انفجار أحد إطاراتها.

ونهاية الشهر الماضي، انفجر خزان وقود قطار لدى دخوله أحد أرصفة محطة القطارات الرئيسة بالقاهرة، في أثناء وجود عدد كبير من الركاب، وهو ما نجم عنه حريق هائل أدى إلى وفاة 22 شخصاً وإصابة نحو 40 آخرين.