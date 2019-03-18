انت الان تتابع تفاصيل خبر بالصور: انهيار جسر في الموصل بعد أشهر من إنشائه والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 18 مارس 2019 11:52 صباحاً - تسببت الأمطار الغزيرة التي شهدتها مدينة الموصل بمحافظة نينوى في انهيار جسر "الخوصر" بعد أشهر قليلة من افتتاحه، والذي كلّف بناؤه نحو 290 ألف دولار.

وذكر مصدر لموقع "أخبار العراق" المحلي أن جسر الخوصر، الذي يربط الجسر القديم بمنطقة الفيصلية، انهار جراء الأمطار والسيول، بعد أشهر على افتتاحه الرسمي من قِبل وزارة الإعمار والإسكان.

وكانت حركة السير بمدينة الموصل قد ارتبكت بسبب انهيارات، وتأثرت فيها بعض الجسور الفرعية التي أُعيد إعمارها مؤخراً، في حين يطالب المواطنون بمحاسبة المقاولين والمهندسين الذين نفذوا المشاريع بأموال طائلة.

وتربط خمسة جسور رئيسة، مقامة على نهر دجلة، بين جانبي الموصل الشرقي والغربي، في حين تمتد بعض الجسور الثانوية على نهر الخوصر الذي يخترق شرقي الموصل.