انت الان تتابع تفاصيل خبر المسلمون في نيويورك يحتاطون لحماية مساجدهم من الاعتداءات والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 18 مارس 2019 11:52 صباحاً - ناقش ممثلو المجتمع الإسلامي في ولاية نيويورك الأمريكية، التدابير الأمنية الواجب اتخاذها لحماية المساجد من الاعتداءات والهجمات، عقب الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين في نيوزيلندا الجمعة الماضية.

وبحث المشاركون في الاجتماع "كيفية منع وقوع هجمات مماثلة في مساجد نيويورك، والخطوات الواجب اتخاذها لتشكيل شبكة تواصل مع منتسبي الأديان الأخرى، للتصدي لاعتداء المجموعات المتطرفة للمساجد".

وشارك في الاجتماع الذي جرى بمسجد الفاروق، تحت شعار "المجتمع الإسلامي في نيويورك ومجزرة نيوزيلندا"، أئمة مساجد نيويورك وممثلين عن المجتمع المدني.

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ونقلت "وكالة الأناضول" عن عبد الهادف جميل رئيس مجلس الشورى التابع لمجلس القيادة الإسلامية بنيويورك، قوله إن "على المجتمع الإسلامي أن يتوخى الحذر من تعاظم ظاهرة الإسلاموفوبيا".

وأضاف جميل: "ناقشنا التدابير الواجب اتخاذها لحماية مجتمعنا وأماكن عبادتنا من هجمات المجموعات المتطرفة، والهجمات التي وقعت في نيوزيلندا، كانت بمثابة إشارة لنا كي نتخذ التدابير اللازمة قبل وقوع أي اعتداء مشابه".

وأظهرت نتائج استطلاع في مارس الجاري، أن المسلمين هم أكثر المجموعات الدينية عرضة للتمييز في الولايات المتحدة الأمريكية.

والجمعة، شهدت مدينة كرايست تشيرتش، هجوما إرهابيا بالأسلحة النارية والمتفجرات استهدف مسجدي "النور" و"لينوود"، ما خلف 50 قتيلا ومثلهم من الجرحى.